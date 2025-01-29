80% интернет-мошенничеств в Казахстане остаются нераскрытыми.

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отметил недостаточные усилия государства по защите граждан от кибермошенников. По его словам, тотальная цифровизация значительно упрощает взаимодействие государства с гражданами и бизнесом, минимизирует бюрократию и коррупционные риски, передает Liter.kz.

«Однако обратной стороной этого процесса является увеличение фактов мошенничества. Все чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни. Это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в стране. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента. Но укрепление кибербезопасности ни в коем случае не должно замедлить процесс цифровизации. В обществе складывается мнение, что усилия государства по защите граждан от кибермошенников недостаточны. Статистика показывает негативную динамику: ежегодно регистрируется свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничеств, из которых около 80% остаются нераскрытыми», — заявил президент.

Глава государства дал поручение правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан.