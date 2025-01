Китайская компания намерена продвигать интеллектуальное производство в Казахстане

АО «НК «KAZAKH INVEST» и китайская компания Polyking New Horizons Technology Industry Co. Ltd подписали меморандум о совместной работе над проектами в сфере экономики малых высот.

24 января 2025 11:00 , Profit.kz







В рамках соглашения в Казахстане планируется строительство индустриального парка, который объединит технологии беспилотников, умных городов и интеллектуального производства. Инвестиции в проект составят $200 млн, а также обеспечат создание 1000 новых рабочих мест. Меморандум также предусматривает развитие проектов в области химической промышленности и инновационных технологий, что позволит Казахстану укрепить позиции в сфере высокотехнологичных производств. «Мы видим огромный потенциал для внедрения технологий малых высот в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, строительство и управление инфраструктурой. К 2050 году, прогнозируется рост объема мирового рынка экономики малых высот до $8,8 трлн. Поэтому мы активно создаем платформы для развития новых отраслей и предоставляем всестороннюю поддержку. Уверен, что передовые технологии и опыт китайской компании придадут новый импульс развитию сферы в Казахстане», — отметил управляющий директор нацкомпании Азамат Кожанов. Стороны также договорились совместно работать над взаимным признанием стандартов летной годности в гражданской авиации. Это откроет новые возможности для экономического и технологического сотрудничества между Казахстаном и Китаем в сфере малой высоты, а также поспособствует развитию отрасли. Polyking New Horizons Technology Industry Co., Ltd — одна из ведущих китайских компаний, специализирующаяся на инвестициях в инновационные технологии для логистики и управления цепочками поставок. Компания входит в состав CITIC POLY FUND, ключевыми акционерами которого являются корпорации China Poly Group и CITIC Group. Эти компании играют важную роль в реализации инициативы «Один пояс, один путь».

