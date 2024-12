Асхат Оразбек провел встречу с населением в Шымкенте

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассказал о деятельности и достижениях министерства в сфере оказания государственных услуг, телекоммуникаций и цифровизации.

13 декабря в Шымкенте состоялась встреча вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхата Оразбека с населением города.

В ходе встречи вице-министр рассказал о проводимой работе по переводу государственных услуг в электронный формат. В настоящее время 93% госуслуг предоставляется в электронном формате, из них 90,8% доступны на платформе eGov Mobile. В результате интеграции цифровых решений в проактивном формате было предоставлено 42,3 млн услуг, что не требует посещения гражданами государственных органов.

Он также отметил, что IT сфера показала свои результаты за последние годы. Так, число IT-компаний выросло на 16% за последние три года, рост среднемесячной заработной платы IT специалистов вырос на 54% (673 тыс. тенге), рост занятости в IT секторе вырос на 12% (достиг 187 тыс. человек). Международный технопарк Astana Hub объединил более 1,5 тыс. участников, а их общий доход составил 1,2 трлн тенге (за последние пять лет это рост в 31 раз). Сегодня в Казахстане функционирует 18 региональных IT-центров. В целях реализации поручений Главы государства запущена программа «TechOrda», которая предусматривает подготовку 20 тыс. IT специалистов к 2025 году путем стимулирования частных IT школ.

«За три квартала текущего года экспортный доход достиг 143 млрд тенге. Годовой прирост уже превысил 10 раз за четыре года. Таким образом, Astana Hub продолжает укреплять свои позиции в качестве ведущего технопарка в регионе», — отметил вице-министр.

Асхат Оразбек также рассказал о проводимой работе в сфере телекоммуникаций. В целях улучшения качества связи в Шымкенте в текущем году операторами установлено 133 БС стандарта 4G, проведена модернизация 119 БС 4G. С начала 2024 года в Шымкенте проведено 19 проверок, наложено штрафов на сумму 44,3 млн тенге. В Шымкенте оператором АО «Кселл» в 2023 году введено в эксплуатацию 125 БС, а в 2024 году-114 БС, на сегодняшний день обслуживается 239 БС.

Кроме того, вице-министр ответил на вопросы жителей региона. Одним из актуальных вопросов для Шымкента является обеспечение качественной связи и доступа в интернет.