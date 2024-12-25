Казахстанских школьников будут обучать ИИ

Такое заявление о планах МЦРИАП сделал глава ведомства Жаслан Мадиев в ходе брифинга в правительстве.

Министр поделился планами о совместной работе с Минпросвещения для внедрения в образовательный процесс контента по искусственному интеллекту в школах Казахстана. В целом амбициозная задача министерства — создать условия для обучения 1 млн человек за 5 лет. На его взгляд, когда критическая масса людей обучится ИИ, сработает эффект домино, передает Kazpravda.kz.

«Надо расширить свое понимание, мышление, изучать ИИ, анализировать, где можно внедрить в своей жизнедеятельности, чтобы повысить свою собственную эффективность и повысить производительность труда на работе. Потому что, создавая дополнительную ценность на работе, мы создаем ценность в компании, в госоргане, это приводит к росту доходов, а это — создание дополнительных рабочих мест. Мы себе план ставим на ближайшие 5 лет: 1 млн человек обучить, чтобы экономика знаний дала толчок росту экономики Казахстана», — заявил он.

Жаслан Мадиев сообщил, что МЦРИАП разрабатывает ряд образовательных инициатив, которые будут обучать не только работе ИИ.

«Начиная со школьной скамьи, мы хотим охватить широкий спектр в рамках этого образования. Это будет ЗД-моделирование, программирование, графический дизайн, генеративный ИИ. Чтобы подготовить большой охват специалистов по высокотехнологичным высокомаржинальным направлениям, нам необходимо выбрать образовательные инициативы широкого формата со школьной скамьи», — сказал министр.

Помимо этого, спикер отметил, что такие формы образования будут запущены в следующем году в международном центре ИИ. Во время приезда президента Армении было подписано соглашение с TUMO — хорошо себя зарекомендовавшей образовательной платформой, которая работает во Франции, Швейцарии, в других странах.

Кроме того, Жаслан Мадиев проинформировал, что уже запущена первая в мире школа ИИ Tomorrow School совместно с французским основателем.

«Ее отличительная особенность в том, что там нет преподавателей. То есть, ученики работают через проектный подход, решают различные задачи, без учителей друг друга обучают. Мы разработали контент по ИИ, будем масштабировать в школы по всему Казахстану, а также под казахским брендом будем покорять рынки сопредельных стран», — поделился он.