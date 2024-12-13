В Астане заработает Международный центр искусственного интеллекта

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев продемонстрировал концепцию Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai.

Цель международного центра ИИ — трансформация Казахстана в ИИ-ориентированное государство, обеспечение инноваций и развитие технологий ИИ во всех аспектах общественной и экономической жизни страны. Alem.ai нацелен на развитие технологий в ключевых отраслях, таких как наука, промышленность, креативные индустрии и государственные услуги. Центр также будет способствовать созданию ИИ-экосистемы для привлечения инвестиций и поддержке стартапов.

Создание Центра позволит увеличить экспорт казахстанских ИИ-решений до $5 млрд к 2029 году, способствовать новой волне технологического и экономического роста за счет развития ИИ, сделать Астану ведущим центром ИИ-технологий в Центральной Азии.

В рамках проекта ежегодно планируется привлекать порядка 10 000 талантов в различных отраслях, обучить не менее 1000 ИИ-специалистов, запустить 100 ИИ-стартапов и проводить ок. 10 научных исследований в области.

На первом этаже Центра расположится общественное пространство для проведения форумов и публичных лекций для обмена знаниями между разработчиками, студентами, учеными и экспертами из различных областей, а также музей ИИ. Здесь также будут проводиться ярмарки вакансий, где компании смогут представить свои предложения по работе, регулярные хакатоны и конкурсы стартапов для привлечения инвесторов и партнеров для дальнейшего развития.

2-3 этажи предназначены для школы TUMO School. Школа рассчитана на школьников 9–12 классов, и уже более 42 000 учеников в Астане могут стать потенциальными участниками программы в области программирования, робототехники и других креативных технологий для развития инновационного мышления и подготовки к успешной карьере в ИТ-сфере. В здании также предусмотрены зоны для групповых занятий, конференц-залы и лаборатории для реализации практических проектов.

На 4-5 этажах будут обучаться студенты школы Tomorrow School. Tomorrow School — первая в Казахстане peer-to-peer школа искусственного интеллекта, запущенная технопарком Astana Hub в октябре 2024 года. Она функционирует на базе платформы 01 Edu и предлагает уникальную возможность получить бесплатное обучение в сфере AI, не требуя предварительных навыков в программировании. На первый и второй потоки Tomorrow School поступило более 5 000 заявок.

На 6 этаже запланирован ИИ-кампус для акселерации стартапов. На сегодняшний день в экосистеме Astana Hub зарегистрировано более 1500 участников, включая 150 стартапов, работающих с технологиями искусственного интеллекта. В технопарке запущена специальная акселерационная программа AI’Preneurs, которая объединяет лучших специалистов из различных сфер для формирования стартап-команд и разработки инновационных AI-решений. Программа представляет собой интенсивный четырехмесячный процесс, в ходе которого участники проходят все этапы — от формирования команды и генерации идей до создания стартапа и выхода на рынок. По итогам первого потока программы было подано 250 заявок, из которых 50 талантливых специалистов — разработчиков, инженеров, менеджеров и предпринимателей — были отобраны для участия. Участники создали 21 ИИ-стартап, 9 из которых успешно завершили программу акселерации, а 7 лучших команд получили финансирование в рамках программы Seed Money.

На 7 этаже предусмотрены исследовательские лаборатории, в которых будут проводить научные исследования. Восьмой этаж запланирован для GovTech решений и ситуационный центр для анализа и управления государственными процессами.

Жаслан Мадиев отметил, что в настоящее время МЦРИАП ведет переговоры о размещении офисов в Центре для таких компаний как Telegram, TON, Tether, Indrive, Google и др. — для проведения научно-исследовательских проектов и разработки новых ИИ-продуктов. На сегодняшний день в инфраструктуре Astana Hub уже базируются офисы таких крупных международных компаний, как Playrix, TikTok, inDrive, EPAM, Glovo, DAMUMED, Presight.ai и другие.

Глава государства одобрил концепцию создания центра ИИ в существующей экосистеме ЭКСПО. Открытие центра общей с площадью 20 000 м² планируется в 2025 году. Ожидается, что Alem.ai станет важнейшим элементом в развитии ИИ-индустрии в Казахстане.