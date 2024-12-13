AI-Sana: Миннауки представило инновационную программу в области ИИ

Она направлена на всестороннее развитие навыков в области ИИ среди студентов.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек представил пилотную программу AI-Sana. Она направлена на всестороннее развитие навыков в области искусственного интеллекта среди студентов. Программа охватывает 100 000 участников, делая акцент на раскрытии потенциала ИИ в национальной экономике и поддержке технологического предпринимательства. Особое внимание уделено созданию DeepTech-стартапов, которые могут стать драйвером технологического и экономического роста Казахстана, передает Kazpravda.kz.

«Программа разработана при участии международных экспертов. Ведущую роль в ее формировании сыграл Пол Ким, главный технологический директор и ассоциированный декан Стэнфордской высшей школы образования. При разработке также используется опыт экспертов из Stanford University, Imperial College London, King’s College London, Royal Academy of Engineering, а также инновационных платформ SETsquared и UKSPA. Эти партнеры обеспечивают доступ к передовым знаниям и лучшим практикам, что позволяет программе сочетать глобальный опыт и местные потребности», — отмечают в министерстве.

AI-Sana включает в себя интеграцию образовательных, исследовательских и прикладных подходов, направленных на формирование фундаментальных знаний и навыков в области ИИ, подготовку специалистов для внедрения ИИ в ключевые отрасли экономики, создание устойчивой экосистемы, способствующей генерации DeepTech-стартапов на базе вузов и научно-исследовательских институтов.

Программа нацелена на трансформацию подходов к обучению, позволяя вузам перейти от традиционного образовательного к научно-исследовательскому формату. В министерстве добавили, что AI-Sana станет одним из основных драйверов и основной для формирования идеологии стартап-нации. Проект способствует развитию человеческого капитала, внедрению высокотехнологичных решений и поддержке технологического предпринимательства, создавая платформенную экосистему для формирования наукоемкой экономики будущего.