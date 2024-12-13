В Казахстане запустят реестр недобросовестных работодателей

Это репутационный инструмент защиты трудовых прав работников, усиления общественного контроля за соблюдением трудового законодательства работодателями и придания огласке случаев нарушения трудового кодекса.

Реестр формируется на основе принципов объективности, открытости, справедливости и приоритета прав работников. Подробно о новом инструменте рассказали специалисты общественного фонда «Әділдік және өркендеу (Справедливость и процветание)», - передает Sputnik.

«Любой работодатель, который нарушил права работника, может быть включен в реестр недобросовестных работодателей. Поводом для включения может стать, в том числе, задержка заработной платы, несоблюдение техники безопасности, неоплата простоя, отказ в предоставлении оплачиваемого отпуска, незаконное увольнение и т.д. При этом неважно, заключен между работником и работодателем трудовой договор или нет, так как даже в случае отсутствия договора работник обладает всеми основными правами и обязанностями, предусмотренными трудовым кодексом», - говорят эксперты фонда.

Сведения о фактах нарушения трудовых прав работодателем может передать лично работник или группа работников, чьи права были нарушены, а также СМИ, представители органов власти, профсоюзов, НПО, любой человек, имеющий информацию о факте нарушения.

В реестр включается информация о названии юридического лица, адресе, отрасли, количестве и типах нарушений, их периодах, а также дополнительные репутационные сведения, такие как негативные публикации в СМИ, наличие судебных разбирательств по трудовым вопросам.

Однако реестр не может быть использован для распространения клеветнической информации, так как предусматрен строгий контроль достоверности предоставляемых сведений.

«Инициаторы подачи информации обязаны прикрепить документы или материалы, подтверждающие факт трудовых отношений и нарушений - например, скрины переписок, копии трудовых договоров и др. Для коллективных обращений достаточно самого факта подачи, с приложением файла с подписями работников», - заявляют эксперты.

Фонд проверяет сведения через открытые источники и официальные запросы. Однако ответственность за достоверность информации возлагается на заявителя в соответствии с законодательством Казахстана. Предусмотрено несколько этапов информирования инициаторов об их ответственности, что исключает случайную подачу недостоверных данных.

Как обещают авторы проекта, первый реестр недобросовестных работодателей будет представлен уже в начале 2025 года.