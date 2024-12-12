В Алматы обозначили стратегии построения эффективной цифровой среды для сотрудников с помощью решений Citrix
21 ноября состоялась конференция «Современный цифровой офис как ключевой фактор развития бизнеса».
Мероприятие было организовано при поддержке компании DIS Group СНГ. Центральной темой обсуждения на форуме стали вызовы, связанные с созданием цифровых рабочих мест. Актуальный ответ на эти вызовы, ставшие ключевыми для большинства бизнесов в эпоху повсеместной цифровой трансформации — решения Citrix для оптимизации цифрового офиса.
В чем смысл цифровых рабочих мест?
Цифровизация основных и вспомогательных бизнес-процессов компаний по всему миру повысила ценность использования эффективных и безопасных цифровых рабочих мест сотрудников. Объясняя смысл этого важнейшего для IT-отрасли глобального тренда, генеральный директор DIS Group Сentral Asia, Caucasus, Ukraine & Moldova (DIS Group СНГ) Канат Абиров выделил четыре ключевых фактора, принимаемых в расчет руководителями предприятий. Во-первых, это выгоды централизованного управления. «Службы IT могут управлять, обновлять и защищать инфраструктуру виртуальных рабочих столов и приложений централизованно, и сократить время и ресурсы, необходимые для обслуживания», — раскрыл значение этого фактора Канат Абиров.
Во-вторых, компании могут расширить возможности своих сотрудников для того, чтобы поднять их продуктивность. «Пользователи могут получить доступ к своему цифровому рабочему месту с любого устройства, вне зависимости от местоположения до тех пор, пока под рукой есть интернет-соединение», — пояснил глава DIS Group СНГ.
В-третьих, цифровые рабочие места обеспечивают соответствие требованиям современного бизнеса за счет практически неограниченной масштабируемости: быстрое предоставление ресурсов и эффективное управление приложениями и рабочими столами позволяет гибко реагировать на сиюминутные потребности бизнеса.
И наконец, цифровую рабочую среду отличает повышенная безопасность — ведь вся корпоративная информация хранится в центре обработки данных или облаке, а не на локальных устройствах сотрудников, благодаря чему снижаются риски утечки данных в результате кражи или потери устройства.
Глобальная виртуализация
Основным технологическим подходом к созданию цифровых рабочих мест было посвящено выступление вице-президента IDC, председателя Общественного совета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Андрея Беклемишева. По его словам, в последние годы стали широко применяться технологии виртуализации рабочих мест для удаленного доступа и работы. Речь, в частности, идет о модели Virtual Client Computing (виртуальные клиентские вычисления), предполагающей использование брокерских программ и протоколов отображения для реализации клиентских вычислений на серверах. Этот подход позволяет обойти ограничения традиционных распределенных рабочих столов.
В свою очередь, модель VCC (Virtual Client Computing) нацелена на управление централизованными виртуальными рабочими столами и пользовательскими сессиями через гипервизоры, контейнерные и облачные решения для доставки виртуальных рабочих столов и приложений.
Удаленная работа — норма жизни
Выгоды цифровой рабочей среды в полной мере сегодня использует финансовый сектор, отметил в своем выступлении Денис Щепин, эксперт по IT-инфраструктуре с 30-летним опытом, из которого более половины — в банковской сфере. Финансовые организации к текущему моменту в полной мере оценили выгоды виртуализации рабочих процессов: возможность подключения к корпоративным приложениям с любого устройства, а также всегда актуальный набор приложений и защит. Отдельно остановился эксперт на кибербезопасности. По его словам, современный подход в этой области состоит в том, чтобы максимально затруднить выполнение несанкционированных действий, а также максимально защитить сотрудника при работе вне периметра организации.
О том, как эти подходы реализованы в решениях Citrix, рассказал технический менеджер DIS Group СНГ по направлению Citrix Артем Исаев. В последние годы в индустрии преобладает подход нулевого доверия (Zero Trust) при создании цифрового рабочего места. «Решения Citrix были Zero Trust до того, как это стало мейнстримом», — подчеркнул Артем Исаев.
Парадигма Zero Trust в понимании Citrix — это защита всех пользователей и всех корпоративных приложений (виртуальные приложения, клиент-серверные приложения, веб-приложения, центр обработки данных, частное или публичное облако).
Портфолио решений Citrix для создания современных цифровых рабочих мест представил менеджер по продажам Citrix в DIS Group СНГ Жанат Азыкеев. Он напомнил, что продукты Citrix признаны отраслевым сообществом лучшими в своих сегментах по таким категориям, как построение цифрового рабочего пространства, виртуальные рабочие столы (VDI), DaaS, управление мобильными устройствами и мобильными приложениями. Решение Citrix NetScaler — лидер в Gartner Magic Quadrant среди контроллеров доставки приложений. Кроме того, Citrix NetScaler незаменим для балансировки нагрузки, SSL, оптимизации Web, безопасности трафика и SSO, аналитики и мониторинга работы сервисов.
По словам генерального директора Citrix Israel Томера Перри, решения Citrix в Казахстане, Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане, Армении, Узбекистане и Кыргызстане представляет DIS Group СНГ, причем рынок Казахстана — основной для Citrix в этом регионе. Для рынков СНГ особенно показателен опыт Израиля, где, как уточнил Томер Перри, к текущему моменту более 300 клиентов используют решения Citrix, в основном в энергетике, финансах и банковском деле, а также в госуправлении. Например, крупная израильская электроэнергетическая компания на протяжении 15 лет развивает IT-инфраструктуру на основе продуктов Citrix, в частности, тонких клиентов, а также виртуальных рабочих столов (VDI). Глава Citrix Israel рассказал, что VDI используется в масштабах всего предприятия для более 10 тыс. пользователей, благодаря чему удалось сократить затраты на IT-инфраструктуру, которая управляется централизовано из центра обработки данных или из облака.
Участники мероприятия, организованного DIS Group СНГ, отметили ценность представленной экспертизы и актуальность обозначенных трендов. Важным элементом программы стал нетворкинг, заложивший основу для будущих успешных проектов по развитию эффективной IT-среды во многих организациях.