Год в TikTok в Казахстане: самые яркие события и креаторы в 2024

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов подвела итоги года, отметив самые яркие моменты и авторов.

Этот год стал временем новых открытий и вдохновения для сообщества TikTok в Казахстане. В течение 2024 года в TikTok пользователи получали новую информацию, выражали себя в творчестве и объединялись посредством доступного всем языка видеоконтента. От малого бизнеса, который с помощью креатива завоевывает любовь миллионов пользователей, до креаторов и музыкантов, оказывающихся на пике культурных трендов — все они демонстрируют, как TikTok продолжает быть катализатором новых культурных тенденций и развития креативной экономики.

TikTok подводит итоги 2024 года и анонсирует креаторов, которые ярче всего проявили себя на платформе за год и отметились благодаря своему уникальному подходу к созданию контента. Представляем списки номинантов и победителей в каждой тематической категории, а также вспоминаем проекты TikTok, которые сделали 2024 год на платформе в Казахстане особенным.

Прорыв года: креаторы, которые стремительно взлетели в TikTok

Победитель:

— @adam__official — музыкант Adam, чьи атмосферные треки покорили TikTok-сообщество как в Казахстане, так и за его пределами;

Номинанты:

— @sad.raddin — один из главных музыкальных феноменов Казахстана, продолжающий стремительно набирать аудиторию в TikTok благодаря новым трекам и контенту из закулисья своей жизни;

— @bekes_miras — мастер развлечений, который вовлекает аудиторию через уличные опросы, конкурсы и веселый контент;

— @crazyparaaa — семья креаторов, которая делится видео на социально важные темы, а также забавными ситуациями, связанными с ведением совместного быта.

— @dasha_dolli — Даша Скворцова снимает фантастические скетчи, увлекающие своим сюжетом.

Местный бизнес: малые и средние предприятия, завоевавшие сердца сообщества

Победитель:

— @skindelicious.space — магазин косметики от популярного бьюти-креатора Нурсултана Киябая, который говорит со своей аудиторией о бережном уходе за кожей;

Номинанты:

— @doner_na_satpayeva_ — популярный местный донер в Алматы, который делает главными героями видео своих клиентов;

— @lanzhou.kz — ресторан быстрого питания, специализирующейся на китайской кухне. Заведение завоевало популярность на платформе благодаря трендовым и смешным видео;

— @life_football_astana — футбольный магазин из Астаны, в аккаунте которого фанаты футбола соревнуются в своих знаниях о любимом виде спорта;

— @bobateakz — чайное кафе Boba, которое попадает в итоги года в TikTok уже второй год подряд и веселит своих подписчиков в TikTok смешными зарисовками, снимает видео на популярные тренды, демонстрируя доступный ассортимент напитков бабл-ти.

Учись в TikTok: креаторы, благодаря которым обучение становится доступным и увлекательным

Победитель:

— @physicsphenom — преподаватель Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления в Таразе, создающий увлекательные видео с экспериментами по физике;

Номинанты:

— @r.m.shugga — креатор-археолог, которая делится увлекательными видео с реальных раскопок, показывая древние артефакты;

— @ongliski — записывает доступные уроки английского языка, при помощи которых можно улучшить свой словарный запас и произношение;

— @botagozomarova2 — учитель русского языка и литературы Ботагоз Омарова из поселка Достык Алакольского района области Жетысу, которая влюбляет сотни тысяч пользователей TikTok в свой предмет благодаря своей харизме и развлекательному подходу к подаче материала;

— @izden_education — аккаунт для тех, кто интересуются фактами о казахском языке и культуре, в том числе и для тех, кто изучает национальный язык с нуля.

Еда на репите: кулинарные гуру TikTok

Победитель:

— @romalfood — рецепты, от которых текут слюнки. В своем аккаунте Ромаль снимает только те блюда, которые готовит впервые;

Номинанты:

— @shynar_berdysheva — Шынар снимает вкусные домашние блюда, сопровождая свои ролики информативными пояснениями;

— @russokitchen — Руслан собрал на своей странице кулинарные шедевры со всего мира. Фишка кулинара в том, что многие свои видео он снимает на воздухе, готовя блюда на открытом огне;

— @di.amidova — об эстетике в кулинарии. Диана Амидова готовит самые популярные блюда разных стран, а также делится своими лайфхаками на кухне.

— @vkadre_kz — собрал на своей странице потрясающие пейзажи со всего Казахстана, на фоне которых в походных условиях готовит самые разные блюда.

#Кiтапток: сообщество книголюбов

Победитель:

— @aisha.bookpies — гид по книжным новинкам, которая вдохновляет пользователей платформы на чтение и помогает не заблудиться в мире современной литературы. Аиша выделяется своим необычным подходом к процессу чтения и форматом книжного ASMR;

Номинанты:

— @evilite_ — можно назвать коллекционером, ведь в ее домашней библиотеке насчитывается более 1000 книг. В своих роликах она делится самыми увлекательными находками, предлагая обзоры как новинок, так и проверенной классики;

— @antiqbooks.kz — аккаунт для ценителей редких книг, где можно узнать о ценных антикварных изданиях;

— @books_simvolvery — уделяет внимание не только известным бестселлерам, но и малоизвестным произведениям, заслуживающим большего внимания;

— @bookcenter_kz — в аккаунте книжного центра «Эрудит» рассказывают, как правильно и эффективно читать книги, а также делится подборками на все случаи жизни.

Национальная культура: авторы, продвигающие национальное наследие

Победитель:

— @assolyaa — художница, которая создает свои шедевры с казахскими мотивами прямо на коврах;

Номинанты:

— @ult_kazynasy — авторы аккаунта уделяют внимание культурным и языковым особенностям разных регионов, а также снимают видео об истории Казахстана;

— @zhakso_ — Жакс Мухаметжанов популяризует домбру, исполняя на древнем национальном инструменте каверы на популярные современные композиции;

— @nurqojadua — Нуркожа Ерсайын делится историями о культуре, традициях и достопримечательностях Казахстана, а также популяризует казахский язык;

— @beshman_kz — Виктор Розум делится кулинарным контентом, но самым частным блюдом в его роликах стал бешбармак.

Гид по Казахстану: лучшие тревел-креаторы

Победитель:

— @zhuldyz_rakhmet — тревел-журналист, которая для пользователей платформы выступает виртуальным гидом по достопримечательностям Казахстана;

Номинанты:

— @gabchenko.outdoor — заядлый путешественник Александр Габченко, который делится полезной информацией о подготовке к походам и организации кемпинга.

— @travelove100 — профессиональный путешественник Асет Мурзабаев с супругой Мухаббат записывают видео о путешествиях по Казахстану и всему миру. Их аудитория выросла в два раза за последние два года и достигла уже почти миллиона подписчиков.

— @yeldosaytuganov_blog — Елдос Айтуганов снимает обзоры на различные рестораны, кафе и доставку еды, а также делится своими личными рекомендациями самых вкусных блюд.

— @aibekmm — Айбек Малтугелов снимает атмосферные и невероятно красивые видео о жизни на природе, готовит на открытом воздухе и демонстрирует красоту природы Казахстана.

Главные хиты: какую музыку слушали пользователи TikTok

Десять самых популярных песен в TikTok этого года вдохновили пользователей платформы со всего мира на создание более 200 миллионов единиц контента и набрали свыше 8 миллиардов прослушиваний.

Итак, хитами этого года стали:

1. Gata Only — FloyyMenor & Cris Mj

2. Pedro — Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà

3. Alibi — Sevdaliza feat. Pabllo Vittar & Yseult

4. MILLION DOLLAR BABY (VHS) — Tommy Richman

5. Tell Ur Girlfriend — Lay Bankz

6. La Diabla — Xavi

7. Nasty — Tinashe

8. BIRDS OF A FEATHER — Billie Eilish

9. Forever Young — Alphaville

10. Beautiful Things — Benson Boone

Как TikTok вдохновлял пользователей в Казахстане в 2024 году?

Провел конкурс коротких видеофильмов. TikTok предоставил возможность авторам из Казахстана показать свое мастерство и принять участие в конкурсе #TikTokShortFilm, который третий год подряд проводился в рамках Каннского кинофестиваля. Кроме того, для казахстанцев был предусмотрен специальный местный конкурс при поддержке Министерства культуры и информации, где участники смогли представить свои короткие фильмы в двух номинациях: «Лучший фильм в Казахстане» и «Лучший фильм на казахском языке». Победителями конкурса стали автор @monaalemi с коротким фильмом о том, как музыка наполняет жизнь людей красотой, а также автор @karlygash_telearnasy с трогательной короткометражкой об истории его семьи. В качестве приза они совершили поездку в Канны.

Продвигал культурное наследие. В марте на платформе второй год подряд прошел праздничный онлайн-фестиваль #Наурыз2024 при поддержке Министерства культуры и информации, Министерства туризма и спорта Казхстан и Национальной компании «Kazakh Tourism». Казахстанцы создали более 27 тысяч единиц видео- и фотоконтента о том, как они готовятся к празднику и отмечают Наурыз: это в два раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, TikTok выступил официальным информационным партнером Пятых Всемирных игр кочевников, которые прошли в Астане с 8 по 13 сентября 2024 года. Платформа запустила специальный проект, посвященный событию, с видео от участников и организаторов Игр. Кроме того, на платформе прошли прямые эфиры с соревнований, а пользователи могли снимать видео о мероприятии по хештегу #WorldNomadGames2024.

Призывал путешествовать по Казахстану. С августа по сентябрь этого года прошел очередной этап проекта #ГидПоКазахстану, который стал масштабным творческим соревнованием для пользователей платформы. Всего за время проведения проекта было создано более 24 тысяч видеороликов о путешествиях по Казахстану.

Распространял знания. Уже третий год подряд TikTok проводит конкурс #УчителяКазахстана при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. В этом национальном соревновании принимают участие школьные учителя, преподаватели средний и высших учебных заведений. Победители конкурса будут выбраны в декабре.

Поддерживал бизнес. TikTok совместно с Astana Hub реализовал расширенную образовательную программу для стартапов — TikTok StartUp Академия. В рамках этой инициативы представители стартапов из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана узнали, как достичь успеха на платформе и привлечь внимание сообщества к своему продукту. В проекте приняли участие почти 200 стартапов https://profit.kz/tags/startup/, 10 из них стали победителями и разделили между собой общий призовой фонд в 30 000 долларов, который они смогут потратить на продвижение в TikTok.