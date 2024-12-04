Казахстан оцифровывает геологические данные

Национальная геологическая служба для привлечения инвесторов оцифровывает все геологические архивы – от советского времени до современных изысканий.

На заседании правительства председатель Национальной геологической службы Ерлан Галиев рассказал о том, как идет работа по формированию банка минеральных ресурсов страны. Национальная геологическая служба является основным поставщиком достоверных геолого-геофизических данных в Казахстане, передает Sputnik.

При детальном изучении необходимого участка потенциальному инвестору обычно требуется полная картина изучаемого объекта. Ведется сканирование и оцифровка первичной геологической информации, хранящейся в архивах. В фондах — более 4,5 млн единиц данных, включая карты, графику и текстовую информацию, которые хранятся в виде бумажных материалов, магнитных лент, картриджей. С 2023 года оцифровано около 40% материалов.

«Одна из ключевых задач — преобразование этих данных в машиночитаемый формат, что позволит унифицировать и стандартизировать информацию. Для решения этой задачи НГС принимает участие в программе „Правительственных акселераторов“ по опыту ОАЭ, где внедрены инновационные подходы к эффективной реализации инициатив. В нашем краткосрочном проекте будут реализованы ключевые инициативы за 100 дней», — рассказал Ерлан Галиев.

Казахстанский проект включает разработку интерактивных карт, векторизацию графических материалов, обеспечение вычислительных мощностей и обучение специалистов работе с новыми технологиями. Предстоит обработать 2-3 петабайта данных, что требует значительных ресурсов.

В настоящее время реализуются следующие технические меры: оцифровка архивных данных с использованием OCR и ИИ; оцифровка графики для преобразования в машиночитаемый формат; объединение данных и формирование Big Data; внедрение специализированного ИИ для анализа данных.

Запуск информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов РК», которая разрабатывалась по заказу национальной геологической компании «Казгеология», переносился несколько раз. В 2022 году бывший министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев объяснил это «недобросовестностью подрядчика». По этой причине министерством цифрового развития было предложено объединить систему «Национальный банк данных» и систему министерства энергетики и министерства индустрии под названием «Казнедра».

Работа по созданию банка велась по поручению президента Касым-Жомарта Токаев в его послании от 1 сентября 2021 года. Создание системы застопорилось по причине возражений Комитета государственной безопасности Казахстана, указавшего на секретный характер некоторых геологических сведений.