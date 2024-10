Казахстан подписал меморандум с Россией и КНР в сфере трансграничной электронной торговли

Трехсторонний документ подписан в Москве.

Меморандум о дальнейшем сотрудничестве в сфере трансграничной электронной торговли подписали КТЖ, китайская компания Polyking New Horizons Technology Industry Co., Ltd. и российское АО «Славтранс-Сервис». Стороны договорились о реализации проекта с участием CRK Terminal на станции Селятино. Он обеспечит цифровую координацию участников и повысит прозрачность логистических процессов. CRK Terminal станет ключевым объектом инфраструктуры на транспортном маршруте, формируя замкнутый логистический цикл HUB-to-HUB, сокращая сроки доставки до 10 дней, передает Sputnik.

Еще в апреле был дан старт строительству нового транспортного узла. Транспортно-логистический центр под названием CRK Terminal будет располагаться в Московской области. Как подчеркнули ранее в КТЖ, создание этого логистического узла является стратегическим шагом в развитии прямого транспортного сообщения между казахстанско-китайским терминалом в городе Сиань, Россией и другими государствами. Это не только улучшение условий для перевалки и обработки грузов, но и оказание положительного влияния на сроки доставки, а также на среднесрочное и долгосрочное планирование контейнерных перевозок, уверены в компании.

Совместное предприятие предоставит возможность максимально использовать потенциал всех участников проекта и значительно расширить спектр предоставляемых логистических и терминальных услуг.