От чего будет зависеть будущее человечества?

Юваль Ной Харари ответит на вопросы в прямом эфире конференции Connected в Астане.

В Астане состоится международная конференция Connected 2024 — уникальная платформа для обсуждения глобальных нарративов и осмысления образа будущего. В число наиболее ожидаемых спикеров вошел Юваль Ной Харари — историк, футуролог и автор бестселлеров о будущем человечества. Кто он и в чем основная ценность его идей?

Юваль Ной Харари: мировое признание и вклад в развитие глобального мышления

Юваль Ной Харари — историк и писатель, чьи взгляды на будущее человечества могут стать источником информации для обсуждения эволюции образования. Его идеи могут обеспечить более широкий контекст для тем конференции.

Харари является автором бестселлеров Sapiens: A Brief History of Humankind, Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня», «21 урок для XXI века», серий «Sapiens: графическая история» и «Неудержимые мы», а также книги «Nexus: Краткая история информационных сетей от каменного века до искусственного интеллекта». Его книги разошлись тиражом более 45 миллионов экземпляров на 65 языках, и он считается одним из самых влиятельных интеллектуалов в современном мире.

Харари также пишет статьи для таких изданий, как The Guardian, The Financial Times, The New York Times, TIME, The Washington Post и The Economist.

Базовые идеи книги »Nexus»

Книга создавалась мыслителем 6 лет и, по сути, является фундаментальным исследованием об информационных сетях — явлении, которое, по мнению Харари, сыграло ключевую роль в развитии человеческой цивилизации, но теперь может угрожать ее существованию. Именно развитие этих сетей определяет эволюцию человечества и его способность взаимодействовать. На этот раз акцент сделан им на влиянии информации как инструмента для создания и поддержания социальных связей.

Как гласит синопсис книги, «За последние 100 000 лет мы, сапиенсы, накопили огромную силу. Но, несмотря на все наши открытия, изобретения и завоевания, сейчас мы находимся в состоянии экзистенциального кризиса. Мир находится на грани экологического коллапса. Дезинформация повсюду. И мы с головой погружаемся в эпоху ИИ — новой информационной сети, которая грозит нам уничтожением. Почему, несмотря на все наши достижения, мы так саморазрушительны?»

Роль информации в человеческом обществе

Харари предлагает новый взгляд на информацию, считая ее главным фактором, объединяющим людей в группы и создающим социальные структуры. Он утверждает, что информация служит не только для передачи знаний, но и для организации и упорядочивания общества. Примером может служить музыка, которая объединяет людей и синхронизирует их эмоции.

Исторически информационные сети играли ключевую роль в поддержании социальной стабильности, но сегодня мы сталкиваемся с вызовами, связанными с балансом между правдой и социальным порядком. Политические режимы и медиа используют информацию для усиления контроля, что, по мнению Харари, напоминает настройку радиоприемника: поворот вправо увеличивает порядок, но уменьшает истину, а влево — наоборот.

Искусственный интеллект и информационные сети

Одной из центральных тем книги является роль искусственного интеллекта https://profit.kz/tags/ai/ в новой информационной революции. Харари рассматривает ИИ не как отдельное явление, а как часть широкого процесса цифровизации https://profit.kz/tags/digitaltransformation/, который может как усилить демократию, так и превратить автократии в тоталитарные режимы. По его мнению, ИИ способен изменить информационные сети и даже превратить их в инструмент контроля и манипуляции.

Возможные риски и будущее технологий

Харари предупреждает, что будущее человечества будет зависеть от того, как мы используем технологии. Он подчеркивает важность прозрачности и регулирования ИИ-алгоритмов, а также необходимость создания юридических рамок для их использования. По его мнению, информационные сети должны быть нацелены на благо человека, а не использоваться для манипуляций и контроля. Автор вновь предлагает свежий взгляд на будущее, подчеркивая важность осознанного подхода к использованию технологий и ИИ. Он показывает, что человечество стоит перед выбором: использовать информационные сети для создания открытого общества или позволить им стать инструментом контроля и подавления.

О конференции Connected

Конференция Connected пройдет в Астане 18–19 октября и соберет порядка 1500 делегатов из более чем 20 стран мира и станет одной из крупнейших дискуссионных площадок региона. За два дня конференции планируется проведение 18 панельных сессий с участием более 70 международных экспертов.

Программа Connected будет выстроена вокруг трех ключевых блоков: «Future Shaping» (создание новой формы и карты будущего), «Future Education & Science» (трек, посвященный образованию, которое действительно необходимо для будущего) и «EdTech and Impact Entrepreneurship» (о значении, влиянии и пользе образования и технологий в новом мире). Основная задача — составить единую синхронизированную картину будущего и понять, каким образом необходимо формировать мировоззрение будущих поколений.

С целью анализа ключевых вызовов и возможностей современности конференция объединит агентов изменений из разных стран мира — тех, кто верит в важность продвижения глобальных ценностей, а также осознанное применение знаний и экспертизы. В контексте площадки Connected это футурологи, философы, лидеры в сфере инноваций и технологий, общественные и государственные деятели, религиозные деятели, основатели и представители ведущих мировых EdTech-компаний, международных организаций, транснациональных корпораций и др. Именно они через призму глобальных нарративов и формируют образ будущего.

Генеральным спонсором конференции выступил холдинг AITAS — ведущий агропромышленный холдинг страны.

