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На 33% год к году увеличилось число активных продавцов из Казахстана на Wildberries

    Казахстан инициирует безбумажные транзитные перевозки между азиатскими странами

    Со стороны Комитета государственных доходов предпринят ряд мер по улучшению работы таможенного блока.

    26 сентября 2024 11:05, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Регионы, Соседи

    В 2023 году была внедрена система электронной очереди. Результаты этой работы показали эффективность и прозрачность перевозочного процесса, исключение коррупционных рисков, которые возникали в процессе перевозок. Всего прошло порядка 891 тыс. бронирований. Также наряду с этим была автоматизирована процедура выдачи иностранных бланков разрешений. Об этом на полях СЦК сообщил и. о. заместителя председателя КГД МФ РК Габит Оразов.

    «На базе системы электронной очереди Комитетом совместно с министерствами транспорта, цифрового развития реализован пилотный проект по автоматизации выдачи иностранных бланков разрешений. Процедура реализована на границе с Китаем, а также Узбекистаном. С Узбекистаном полная оцифровка завершена, обмен бланками происходит в электронном формате. На китайской стороне обмен происходит в системе KARGO ALEM, как и с Узбекистаном, но с фактической выдачей бумажных бланков на границе», — рассказал спикер.

    На границе с Китаем завершение автоматизации процесса ожидается в конце октября. К слову, обмен бланками вырос почти в 8 раз. Также за 8 месяцев через автомобильные пункты пропуска на границе с третьими странами проследовало свыше 860 тыс. автотранспортных средств, рост составил 39%. В 2023 году постановлением правительства предусмотрено взимание таможенных сборов при оформлении транзитных деклараций. С начала года поступило 18,5 млрд тенге в бюджет.

    Таможенные органы принимают меры по развитию транспортного потенциала, обеспечение ускоренного прохождения автотранспортных средств через пункты пропуска, внедрению безбумажного транзита между азиатскими странами.

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