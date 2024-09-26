Казахстан инициирует безбумажные транзитные перевозки между азиатскими странами

Со стороны Комитета государственных доходов предпринят ряд мер по улучшению работы таможенного блока.

В 2023 году была внедрена система электронной очереди. Результаты этой работы показали эффективность и прозрачность перевозочного процесса, исключение коррупционных рисков, которые возникали в процессе перевозок. Всего прошло порядка 891 тыс. бронирований. Также наряду с этим была автоматизирована процедура выдачи иностранных бланков разрешений. Об этом на полях СЦК сообщил и. о. заместителя председателя КГД МФ РК Габит Оразов.

«На базе системы электронной очереди Комитетом совместно с министерствами транспорта, цифрового развития реализован пилотный проект по автоматизации выдачи иностранных бланков разрешений. Процедура реализована на границе с Китаем, а также Узбекистаном. С Узбекистаном полная оцифровка завершена, обмен бланками происходит в электронном формате. На китайской стороне обмен происходит в системе KARGO ALEM, как и с Узбекистаном, но с фактической выдачей бумажных бланков на границе», — рассказал спикер.

На границе с Китаем завершение автоматизации процесса ожидается в конце октября. К слову, обмен бланками вырос почти в 8 раз. Также за 8 месяцев через автомобильные пункты пропуска на границе с третьими странами проследовало свыше 860 тыс. автотранспортных средств, рост составил 39%. В 2023 году постановлением правительства предусмотрено взимание таможенных сборов при оформлении транзитных деклараций. С начала года поступило 18,5 млрд тенге в бюджет.

Таможенные органы принимают меры по развитию транспортного потенциала, обеспечение ускоренного прохождения автотранспортных средств через пункты пропуска, внедрению безбумажного транзита между азиатскими странами.