К24: казахстанские лидеры на пути к цифровому будущему

19 сентября в Алматы состоялся форум К24, организованный партнерской платформой Kazakhstan Growth Forum и группой компаний Centras.

В центре внимания оказались вызовы, стоящие перед казахстанскими предпринимателями. Традиционно на форуме отметили бизнесменов, чьи достижения вызывают восторг. В номинации «CEO года» победили:

— Руслан Владимиров, CEO Банк ЦентрКредит;

— Михаил Ломтадзе, CEO Kaspi Bank;

— Марат Баккулов, владелец Алматинского вентиляторного завода.

Титул «Transformer of the Year» получили ABR (награду получил CEO Аскар Байтасов), а победителем в номинации «Deal of the Year» стала Alina Group (награда вручена CEO Ерлику Балфанбаеву).

Лидеры отраслей работают в условиях низкого роста экономики и геополитической нестабильности, и это отметил в своем выступлении Ельдар Абдразаков, основатель группы компаний «Сентрас» и инициатор форума: «Даже в периоды неопределенности компании должны выстраивать четкие стратегии, чтобы каждый сотрудник знал приоритеты».

Ключевые темы дискуссий на К24 касались развития управленческих навыков будущего, технологий, преемственности руководства и устойчивости бизнеса в условиях глобальной нестабильности с особым фокусом на цифровой трансформации.

Казахстан как часть мировой экономики рассматривался особенно пристально. Талгат Камаров, CEO Сентрас Секьюритиз, представил рейтинг C500 — список самых успешных казахстанских компаний по объему выручки за 2023 год. В тройке лидеров оказались ТОО «Тенгизшевройл», АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и АО «Народный Банк Казахстана». А директор Kazakhstan Growth Forum Маржан Меланич представила исследование «X20: самые инновационные компании Казахстана», где лидировали «КаР-Тел», «Kolesa Group» и «Kaspi».

Международная перспектива тоже имела место на форуме. Марсель Бамматов, операционный директор Popeyes, рассказал о принципах HACCP и глобальной инициативе по безопасности пищевых продуктов (GFSI). Представители Amazon WebService обсудили влияние искусственного интеллекта и корпоративной культуры на бизнес, а эксперты EBRD поделились опытом частного акционерного капитала в Центральной Азии и провели для участников закрытую сессию.

Однако темы технологий и инноваций все же были центральными в обсуждениях. Степан Глушков из Tele2/Altel представил легкую в подключении технологию беспроводного доступа к интернету Fixed Wireless Access, использующую радиоволны вместо проводов, а Равшан Ирматов из ForteBank рассказал о применении Python и ChatGPT для анализа данных. Иван Астахов продемонстрировал преимущества CRM-систем (например, предсказание поведения и персонализация клиентского опыта) на примере своей компании Customertimes.

Не забыли на К24 и о человеческом факторе. Геннадий Ванин, CEO Birge, отметил важность медийности, критического мышления и открытости к новым технологиям для формирования будущих лидеров. Адильгерей Намазбаев, CEO Hedge Fund EA Group, подчеркнул значимость ESG как фактора, который уже стал не просто модным словом, а обязательным понятием для бирж.

Форум К24 доказал: гибкость и смелость — ключевые факторы успеха в преодолении любой нестабильности. Основной вывод, который можно сделать по итогам мероприятия — кризис больше не помеха для роста. Выиграть в цифровой революции — это уже не мечта, а достижимая цель для казахстанских компаний.