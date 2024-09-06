Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июле 2024 года

Темпы роста по сравнению с прошлым годом почти удвоились и достигли 21%.

Январь–июль 2024

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–июль 2024 года казахстанские операторы связи заработали 774,465 млрд тенге, что на 21% больше объема услуг связи в Казахстане в январе–июле 2023 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–июле составил 17,4 млрд тенге, что находится на том же уровне, что и объем аналогичного периода 2023 года (здесь и далее); объем услуг сети интернет — 376 млрд тенге (+36%), услуг сотовой связи — 157 млрд тенге (+7%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 150 млрд тенге (+12%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе 88,3% всего рынка телекоммуникаций республики (+0,2%).

Июль 2024

Услуг в июле 2024 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 114,6 млрд тенге, что на 14% больше объема июля 2023 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июле 2024 года составила 1,3 млрд тенге против 1,35 млрд тенге годом ранее (-2%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,56 млрд тенге (9%). От услуг интернета операторы выручили 59,7 млрд тенге (+30%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,38 млрд тенге против 4,1 млрд тенге годом ранее (+7%); от услуг мобильной связи — 19,7 млрд (-8%); от прочих телекоммуникационных услуг — 21,8 млрд тенге против 20,6 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (+6%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В июле 2024 года число абонентов фиксированного интернета находилось на отметке 3,12 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 100,2%), абонентов сотовой связи — 25,6 млн единиц (100,4%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 18,7 млн единиц (100,7%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи вырос до 73%.

Самое главное

В июле наблюдалось резкое падение услуг мобильной связи (-8%), что практически отыграло рост сегмента с начала года.