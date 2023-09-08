Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июле 2023 года

Темпы роста отрасли остаются на уровне 12%.

Январь–июль 2023

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–июль 2023 года казахстанские операторы связи заработали 686 млрд тенге — это на 12% больше объема услуг связи в январе–июле 2022 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–июле текущего года составил 16,8 млрд тенге, что находится примерно на уровне объема аналогичного периода 2022 года (-2%); услуг сети интернет — 313,4 млрд тенге (на 21% больше) и услуг сотовой связи — 144,2 млрд тенге (нейтрально). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 142,5 млрд тенге (+11%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 87,5% всего рынка телекоммуникаций республики.

Июль 2023

Услуг связи в июле 2023 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 100,3 млрд тенге, что на 11% больше объема июля 2022 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июле 2023 года составила 1,35 млрд тенге против 1,64 млрд тенге годом ранее (-18%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,36 млрд тенге (-4%). От услуг интернета операторы выручили 46,1 млрд тенге (+18%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,1 млрд тенге против 3,8 млрд тенге годом ранее (+8%); от услуг мобильной связи — 21,5 млрд (+1%); от прочих телекоммуникационных услуг — 20,6 млрд тенге против 18,1 млрд тенге за аналогичный период 2022-го (+14%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В июле 2023 года число абонентов фиксированного интернета составило 2,96 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с аналогичным периодом прошлого года — 100%), абонентов сотовой связи — 24,72 млн единиц (100,4%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 17,76 млн единиц (100,5%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 71,8% (в июле 2022-го — 68,9%).

Самое главное

Как и предполагалось, отрасль впервые в истории перешагнула отметку ежемесячных доходов в 100 млрд тенге. Не исключено, что объема в триллион тенге телеком достигнет уже по итогам октября, то есть, на 2 месяца раньше, чем в 2022-м.