Азиатско-Тихоокеанские правительства объединяются для устранения цифрового разрыва и продвижения устойчивого развития

Подписана Астанинская министерская декларацию о цифровом включении и трансформации.

4 сентября министры и главы агентств цифровых технологий одобрили Астанинскую министерскую декларацию о цифровом включении и трансформации в Азии и Тихоокеанском регионе, завершая конференцию высокого уровня, организованную Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихоокеанского региона и правительством Казахстана. Эта декларация акцентирует внимание на необходимости устранения цифрового разрыва, укреплении цифровой связи, повышении доверия в цифровой среде и содействии развитию инклюзивных и устойчивых цифровых экономик и обществ, чтобы никто не остался в стороне.

«Декларация является важной вехой, которая подтверждает необходимость укрепления процесса выработки региональной политики, с тем чтобы мы могли ускорить поиск цифровых решений и расширить масштабы для преодоления цифрового разрыва», — отметила Армида Салсия Алишахбана, заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь ЭСКАТО.

Несмотря на то, что 96% населения Азии и Тихоокеанского региона проживает в зонах, охваченных сетями мобильной широкополосной связи, по оценкам, только треть активно пользуется интернет-услугами. Около 40% населения не обладает базовыми цифровыми навыками. Поддерживая декларацию, правительства признали необходимость устранения основных препятствий, с которыми сталкиваются развивающиеся страны при внедрении и использовании новых технологий, включая создание благоприятной среды, обеспечение достаточных ресурсов и инвестиций в инфраструктуру. Они также подчеркнули важность обеспечения безопасного и доступного подключения, а также продвижения цифровой грамотности и образования для всех, включая молодежь, пожилых людей, женщин, лиц с инвалидностью, а также отдаленные и сельские общины.

«Мы гордимся тем, что на нашей земле проходят значимые мероприятия, направленные на цифровую инклюзию и трансформацию. В заключительный день мероприятия у нас была уникальная возможность представить мировому сообществу достижения Казахстана в сфере цифрового правительства. Принятие декларации свидетельствует о нашем совместном стремлении к созданию инклюзивного цифрового будущего для всех», — заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

На Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по вопросам цифрового включения и трансформации, проходившей 3–4 сентября в Астане, министры выразили поддержку предложению правительства Казахстана о создании Центра цифровых решений для устойчивого развития. Этот Центр усилит координацию и сотрудничество между многочисленными заинтересованными сторонами в процессе цифровой трансформации, а также позволит делиться лучшими практиками для продвижения повестки устойчивого развития в регионе.

Делегаты также рассмотрели прогресс других региональных инициатив по цифровому сотрудничеству, включая план действий по реализации инициативы по созданию Азиатско-Тихоокеанской информационной супермагистрали на 2022–2026 годы. Также вниманию зарубежных гостей была представлена стартап-аллея, организованная крупнейшим технопарком Центральной Азии Astana Hub, где демонстрировались лучшие казахстанские стартапы и разработки крупных IT-компаний.

На полях конференции ЭСКАТО и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали меморандум о взаимопонимании для укрепления институционального сотрудничества в области региональной экономической интеграции и повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В рамках соглашения ЭСКАТО и ЕАБР будут проводить совместные исследования и публикации, оказывать поддержку в наращивании потенциала для политиков и аналитиков в Северной и Центральной Азии, а также разрабатывать базы данных и аналитические инструменты для стран региона.