Лабораторию дронов планируют открыть в одном из университетов РК

Она станет площадкой для совместных исследований и инноваций, предоставляя студентам и ученым уникальные возможности для развития.

В КазНПУ имени Абая состоялась встреча с представителем компании Tianjin UMS Smart Technology Co Ltd, профессором Own Chung-Ming (Китай). В мероприятии приняли участие руководство университета, а также представители Департамента науки, Департамента международного сотрудничества и Факультета математики, физики и информатики. Цель встречи — обсуждение перспектив сотрудничества между Abai University и Tianjin UMS Smart Technology Co Ltd по созданию лаборатории дронов и разработке инновационных решений в области дрон-технологий. Инициатива поддержана Министерством науки и высшего образования РК, которое видит в сотрудничестве с Китаем возможность обмена опытом и расширения научного потенциала.

В ходе переговоров стороны обсудили план создания уникальной платформы для обмена опытом и идеями, направленной на развитие инновационных решений в области дрон-технологий. Особое внимание было уделено созданию лаборатории дронов на базе ведущего педагогического университета страны, а также дальнейшему сотрудничеству между Tianjin UMS Smart Technology Co Ltd и Abai University и реализации совместных научно-исследовательских проектов.

«Наша компания функционирует как небольшая лаборатория. В данный момент я занимаюсь проектированием беспилотников и роботов, разрабатывая их конструкции. Наши дроны используются для внедрения искусственного интеллекта, а также для разработки дронов, с которыми можно создавать игровую методику преподавания. Сегодня я преподаю компьютерные технологии студентам и создаю условия для их активного вовлечения в эту область», — отметил профессор Tianjin University Own Chung-Ming.

Встреча представителей двух стран предоставила надежную основу для сотрудничества, которое ускорит развитие передовых технологий и создаст новые возможности для студентов и исследователей, способствуя усилению научного потенциала обеих организаций.