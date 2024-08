Алматинцы смогут научиться безопасному вождению самокатов

Яндекс Go при поддержке акимата организует открытые школы.

Обучение направлено на объяснение и тренировку применения правил безопасности при использовании самокатов в городе. Пройти такое обучение может бесплатно любой взрослый житель города старше 18 лет, предварительная регистрация не требуется. Занятия школы безопасного вождения самокатов пройдут 17, 18, 25, 31 августа по адресу ул. Казыбек би, квадратная площадка между входом в КБТУ и Северным сквером, а также 24 августа на фестивале IQ BBQ.

Школа безопасного вождения самокатов от Яндекс Go впервые была проведена в 2023 году, обучение уже прошло более 9000 человек. Программа обучения сформирована по аналогии с автошколой. В теоретической части участники изучают правила дорожного движения на самокатах, например, о том, что запрещено ездить вдвоем на одном СИМ, а перед пешеходным переходом обязательно спешиваться — сходить с самоката и перевозить его рядом с собой. Инструкторы объясняют и другие меры безопасности, которые могут быть не зафиксированы в ПДД, но помогут горожанам водить безопаснее и культурнее. Например, во время поездки на самокате не рекомендуется слушать музыку в наушниках или отвлекаться на телефон.

В практической части школы учащиеся встают на самокаты и переходят к «трассе». Тренировочный трек состоит из трех поворотов, включает «лежачий» полицейский, пешеходный переход, «змейку» и правильную парковку самоката в соответствии с ПДД. Упражнения практической части обучения помогают горожанам тренировать правильное и безопасное для всех участников дорожного движения использование самокатов, уверенно управлять СИМ.

Занятия проходят под руководством инструкторов на специальной огороженной безопасной площадке, имитирующей реальную инфраструктуру города: с дорожным покрытием, разметкой и дорожными знаками. Обучение проходит в шлемах.

«Самокат — удобный и безопасный вид транспорта, но исключительно в руках ответственного и взрослого пользователя. Для нас безопасность — важнейший приоритет, именно поэтому мы проводим школу безопасного вождения на самокатах людям от 18 лет. Это удобная бесплатная возможность понять важные правила и попрактиковать езду на самокате под присмотром опытного инструктора.

«Школы — один из проектов кикшеринга Яндекс Go в сфере безопасности. За последний год мы помогли более 9000 человек научиться правильному и этичному пользованию электросамокатами. Самокаты Яндекс Go оснащены IOT-модулем для принудительного ограничения скорости в „медленных“ зонах города», — говорит Темирлан Тогузбаев, руководитель сервиса Самокаты в Яндекс Go.