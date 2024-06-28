В МВД высказались об онлайн-экзаменах для получения прав

Ранее глава МЦРИАП поделился хорошей новостью для будущих автомобилистов — рассматривается возможность позволить гражданам сдавать экзамены на права онлайн.

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах сената озвучил мнение ведомства об онлайн-экзаменах для получения водительских прав. Замминистра отметил, что уже пять лет его ведомство не принимает экзамены — ни практические, ни теоретические, передает Zakon.kz.

«Министром цифрового развития это было озвучено. Что рассматриваются вопросы, как организовать прием теоретических и практических экзаменов для того, чтобы не создавать очереди, чтобы граждане из разных регионов не ездили в автоЦОНы. Мы за то, что, если цифровизация внедрит что-то удобное, подконтрольное, чтобы не было злоупотреблений при получении водительских прав, мы возражать не будем. Если это будет безопасно, прозрачно и люди действительно будут показывать свои знания в области безопасности дорожного движения, мы возражать не будем.», — отметил он.