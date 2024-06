Прямой эфир: PROFIT Contact Day 2024

Трансляция с конференции по новых технологиях в контакт-центрах.

14 июня в Алматы проходит конференция PROFIT Contact Day 2024, где обсуждаются новые технологии в контакт-центрах Казахстана.

Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Текущие тренды и перспективы развития индустрии контакт-центров. Дмитрий Аристархов, исполнительный вице-президент Национальной Ассоциации Контактных Центров (Россия).

9:50 – Контакт-центры сегодня. Панельная дискуссия.

10:50 — AI-эпоха в колл-центрах: сложные интеграции голосовых технологий и новые бизнес-модели. Александр Цепелев, технический директор ТОО «Фромтек», и Тарас Юзефович, руководитель по работе с партнерами по направлению ML и AI, Yandex Cloud.

11:10 — Know How: как увеличить продажи с помощью речевой аналитики. Джамиль Курманов, генеральный директор 3iTech Central Asia.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Полный набор метрик доступности и производительности при обработке чатов/мессенджеров живыми операторами. Олег Зельдин, основатель Апекс Берг Контакт-Центр Консалтинг.

12:20 — Не забывайте про лапшу! Андрей Поцелуев, директорТОО «ЛинкМастер Казахстан».

12:40 — Brainwave Support: интеллектуальный контакт-центр для сотрудников организации. Дина Буркитбаева, руководитель Направления Prime Call, ТОО «Prime Source».

13:00 - Телекоммуникационные решения для организации современного контакт-центра. Опыт интегратора. Павел Тучин, Product-менеджер, ТОО «Logitex-Market».

13:20 — Обеденный перерыв.

14:10 — Розыгрыш призов.

14:20 — Опыт внедрения речевой аналитики Verint в Халык Банке. Татьяна Шикуло, директор контакт-центра, АО «Халык Банк», и Дмитрий Борисовец, Коммерческий директор Verint по странам СНГ.

14:40 — Применение искусственного интеллекта для улучшения клиентского опыта и сервиса в дистанционных каналах. Бахтияр Асаубаев, директор Департамента Удаленных продаж Блока малого и микробизнеса, АО «Bereke Bank».

15:00 — Эффективные коммуникации на основе ИИ. Асель Донец, руководитель «Инновационного блока», АО «АЛСЕКО».

15:20 — Боты vs операторы. Для какого процесса КЦ что подойдет? Дмитрий Голоус, рРуководитель контакт-центра ТОО МФО «KMF».

15:40 — Киборгенерация как лучшая практика симбиоза робота и человека.Ольга Неклюдова, начальник отдела целевых продаж и телемаркетинга, Beeline Казахстан.

16:00 — Перерыв.

16:30 — Как мы меняем отношение к персоналу контактных центров. Елизавета Рыбинская, эксперт-консультант в области клиентского сервиса, ex-CustEx директор Яндекс.Маркет.

17:10 — Эффективное управление контакт-центром в условиях омниканальности. Дастан Садык, ведущий ИТ-инженер контакт-центра NCOC N.V.

17:30 — Цифровое рабочее пространство. Наталья Бабанова, директор Управления дистанционного урегулирования, и Юлия Можина, управляющий директор Управления дистанционного урегулирования, Банк ВТБ (Россия).

17:50 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.