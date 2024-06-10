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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Официально: Мусин возглавил Казахтелеком

Он стал председателем правления, сменив на этом посту Куанышбека Есекеева.

10 июня 2024 19:06, Profit.kz
Рубрики: Общество

Решением совета директоров АО «Самрук-Казына» Багдат Мусин назначен председателем правления АО «Казахтелеком». Ранее он занимал пост главы МЦРИАП и был освобожден от этой должности в конце апреля.

«Желаю Багдату Мусину больших успехов в руководстве одним из важнейших активов фонда. Также хочу горячо поблагодарить Куанышбека Есекеева за более чем 14-летнее руководство крупнейшей телеком-компанией страны. Вклад первого руководителя АО „Казахтелеком“ в развитие одной из ключевых компаний фонда неоценим», — прокомментировал назначение председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

Напомним, Куанышбек Есекеев 10 июня назначен советником Президента. А министерство цифрового развития возглавил Жаслан Мадиев.

Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года. Окончил университет имени Сулеймана Демиреля по специальности «программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники», а также Казахский институт правоведения и международных отношений. В разные годы работал в АО «Национальный информационные технологии», в Министерстве юстиции, Министерстве связи и информации, Министерстве транспорта и коммуникаций, в АО «Казпочта» и Генеральной прокуратуре.

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