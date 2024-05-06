Жаслан Мадиев назначен главой МЦРИАП

Опубликован соответствующий указ Президента.

«Назначить Мадиева Жаслана Хасеновича Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», — такое сообщение было опубликовано на сайте Акорды. Указ подписан Главой государства.

Кандидатура нового главы МЦРИАП согласована на заседании комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию.

Жаслан Мадиев в 2004 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, в 2007 году — Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления по программе «Болашак» а в 2016 году — Массачусетский технологический институт. В разные годы работал в АО «Альянс Банке», Morgan Stanley, АО «Фонд устойчивого развития «Казына». В 2009–2010 годах был заместителем председателя правления АО Kazyna Capital Management. В 2010–2011 годах — членом совета директоров, независимым директором НПФ «Улар-Умит». В 2010–2014 годах — заместитель председателя правления АО «Банк развития Казахстана». В 2014–2015 годах — заместитель директора по монетарным операциям и управлению активами Национального банка Казахстана, член совета директоров АО «Национальная инвестиционная корпорация». В 2016 году — советник премьер-министра Казахстана. В 2017–2019 годах — вице-президент по финансам АО «НК «Қазақстан темір жолы». В 2019–2020 годах — вице-министр национальной экономики РК. В 2020–2022 годах — заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам. В 2022 году — первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. С октября 2022 года по настоящее время — генеральный менеджер Binance Kazakhstan.

Напомним, Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития 30 апреля.