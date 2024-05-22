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Юные робототехники из области Абай выиграли престижную награду на чемпионате в Китае

18-19 мая в Шанхае прошел закрытый национальный чемпионат The CaoLu Cup Teenage Robot Design and Build Invitational Tournament.

22 мая 2024 11:05, Profit.kz
Рубрики: Образование

В рамках всемирной лиги по робототехнике FIRST Tech Challenge 18–19 мая в Шанхае прошел закрытый национальный чемпионат The CaoLu Cup Teenage Robot Design and Build Invitational Tournament. В нем приняло участие порядка 300 сильнейших робототехников Китая и единственная приглашенная команда «Тенгри» из Казахстана.

Нашу страну представили семиклассники многопрофильной гимназии им. Шакарима № 5 города Семей области Абай. По итогам двух соревновательных дней казахстанские школьники завоевали победу в номинации «Motivate Award».

«Наши ученики соревновались с лучшими командами из Китая. Это был колоссальный обмен опытом. Дети, несмотря на свой юный возраст и языковой барьер, показали себя отлично в игре роботов. Я горжусь самоотверженностью своих воспитанников», — поделился тренер.

Команда получила путевку на чемпионат по результатам высоких показателей на Центрально-Азиатском чемпионате в Астане, который был организован ОФ USTEM Foundation и РНПЦ «Дарын» при поддержке Министерства просвещения РК.

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