Alatau Hub: новый этап развития IT-индустрии в Алматинской области

В административном центре Алматинской области,городе Конаев, официально запущен региональный инновационный центр Alatau Hub.

Alatau Hub, как и другие региональные инновационные центры в стране, будет транслировать образовательные и инкубационные программы Astana Hub, став главной площадкой для проведения различных мероприятий, включая митапы, Pizza Pitch, воркшопы, Speaker Talks, Idea Battle и многое другое. Эти события будут способствовать формированию и развитию IT-сообщества в области, а также обмену знаниями и опытом.

В рамках открытия хаба была организована выставка крупных IT-компаний страны.

«Открытие IT-хаба представляет собой важный шаг в развитии технологической инфраструктуры и поддержки инновационных идей в регионе. Alatau Hub задаст новые стандарты в развитии IT-сообщества Алматинской области. Его целью является популяризация технологического предпринимательства, формирование стартап-культуры, развитие IT-отрасли и цифрового образования в регионе», — подчеркнул в своей приветственной речи Мурат Мадигулов, руководитель аппарата акима Алматинской области.

Это 14-й региональный хаб, запущенный под управлением Astana Hub. Основная цель — охватить все регионы страны до конца этого года. В каждом региональном IT-хабе присутствуют комьюнити менеджеры, которые помогают всем желающим развивать свои навыки в IT-сфере.

«Развитие региональных хабов является одной из приоритетных задач Astana Hub, направленной на формирование местных IT-комьюнити, устойчивого потока IT-талантов и их развитие в регионах Казахстана. Наши региональные хабы играют ключевую роль в создании и поддержании экосистемы, которая способствует инновациям, предпринимательству и технологическому прогрессу. Молодежь получает возможность не только учиться, но и применять свои знания на практике, создавая собственные компании и инновационные продукты. Это способствует появлению новых рабочих мест, росту экономики и повышению конкурентоспособности страны на международной арене», — рассказала Дания Ахметова, управляющий директор Astana Hub.

Часто бизнес становится важным партнером в инициативах по открытию инновационных центров. Примером служит поддержка Mangystau Hub в Актау со стороны компании Sergek Group. А АО «Фридом Финанс», входящее в состав международной компании Freedom Holding Corp., выделило средства на реализацию проекта по созданию Aqtobe IT Hub. Запуск Alatau Hub стал возможным благодаря спонсорской поддержке IT-компаний Sergek Group и Integra.

«Казахстан показывает отличные результаты по развитию цифровизации на мировой арене. При этом для совершенствования кадрового потенциала в IT нужны условия. Мы как современная компания понимаем это и хотим создать благоприятную атмосферу для инноваций и развития сообщества. Поэтому ремонт помещения Alatau Hub, как и Mangystau Hub, было очередным вызовом для нас, который мы успешно приняли. Уверены, что наши совместные усилия позволят нам сделать регионы страны еще привлекательнее для инвесторов и специалистов в сфере информационных технологий», — говорит Асет Ахметов, СЕО Sergek Group.

Напомним, что в своем Послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность расширения инновационной экосистемы на региональном уровне и поставил задачу широкого масштабирования опыта Astana Hub.

«С 2023 года в региональных хабах было проведено более 1000 мероприятий и представлено свыше 300 стартап-идей. Более 80 IT-компаний из регионов стали участниками нашего технопарка. Специально для региональных хабов мы также запускаем различные программы совместно с партнерами, такими как Google Developers Group, USAID, Digital Nomads, inDrive. Это вебинары, конкурсы и хакатоны, также начинаем развивать геймдев в регионах Казахстана», — отметила Аида Дусова, директор офиса регионального развития Astana Hub.

На сегодняшний день в 14 регионах страны успешно функционируют следующие IT-хабы: Abai IT Valley, Kyzylorda Hub, Digital Jetisu, Zhambyl Hub, Oskemen IT Hub, Jaiq Hub, Turkistan IT Hub, Qostanai IT Hub, Aqtobe IT Hub, Aqmola IT Hub, Pavlodar IT Hub, Terrikon Valley, Mangystau Hub. Этот перечень до конца текущего года пополнится новыми IT-хабами в городах Атырау, Шымкент, Жезказган, Петропавловск и Жанаозен. Проект реализуется по инициативе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, при поддержке Astana Hub, акиматов и частных партнеров