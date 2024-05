Women in Tech открывается в Казахстане

Women in Tech Global — это глобальное движение, которое стремится к вовлечению 5 миллионов женщин и девочек в область STEM к 2030 году.

Глобальное сообщество Women in Tech сообщило о запуске Women in Tech® Kazakhstan, наряду с более 50 представительствами в разных странах. Women in Tech — глобальное сообщество поддержки женщин в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM).

«Скоро официально откроются двери Women in Tech Kazakhstan для всех желающих присоединиться к этому сообществу. Это предоставит казахстанским девушкам уникальную возможность выйти на международную площадку нетворкинга и получить доступ к менторам абсолютно бесплатно. Мы поднимаем на качественно новый международный уровень казахстанский W-tech, используя платформы глобального нетворкинга», — отметила Асем Болатжан, глава Women in Tech Kazakhstan.

6-7 мая в Париже на ежегодном глобальном женском форуме Women in Tech представляется весь технологический женский бомонд. В этом году Казахстан представляют Асем Болатжан (АО «Казпочта») и Толкын Нурушева (Microsoft).

Women in Tech Global — это глобальное движение, которое стремится к вовлечению 5 миллионов женщин и девочек в область STEM к 2030 году. Основные направления работы включают в себя образование, бизнес, цифровую инклюзию и защиту прав. Women in Tech обеспечивает женщинам навыки, поддерживает предпринимательство, борется за цифровое равенство и противодействует гендерным стереотипам.

Women in Tech поддерживается глобальными партнерами — UN Women, Amazon, Binance, Apple, Google, Cisco, Oracle и другими технологичными гигантами.