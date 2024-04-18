Новый закон «О масс-медиа» в Казахстане снизит объем ретрансляции до 10%

Казахскоязычный контент, срок давности и равная ответственность СМИ и сайтов — мажилис принял закон «О масс-медиа» с поправками во втором чтении.

Депутаты нижней палаты парламента приняли закон о «О масс-медиа». После его вступления в силу законы «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании» признаются утратившими силу, передает Sputnik.

Для защиты журналистов вводят срок исковой давности к их материалам: подать в суд можно будет только в течение года со дня публикации. Напомним, в ходе первого чтения предлагалось установить его в размере трех лет со дня опубликования.

С 2025 года теле- и радиопрограмм на государственном языке и отечественного производства должно быть не меньше 55% от их общего объема, с 2027 года — 60%. Ретрансляция же теле-, радиопрограмм иностранных теле-, радиоканалов в еженедельном объеме вещания отечественных теле-, радиоканалов, наоборот, сократится с 20% до 10%. Кроме того, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы смогут контролировать трансляции продукции государственных теле- и радиоканалов в общественном транспорте.

Новым законом сетевые издания и информационные агентства объединяются в единое понятие «интернет-издание». Интернет-издания будут являться одним из видов средств массовой информации и подлежат регистрации согласно нормам закона. Закрепляется обязательство по сопровождению материалов интернет-издания его названием и датой выпуска. Также законом предписывается обязательная ссылка на информационное агентство при распространении его сообщений и материалов другими средствами массовой информации.

Журналисты вправе обращаться к обладателю информации с устным запросом по телефону, письменно или в виде электронного документа. Согласно новым нормам, ответ на запрос представляется СМИ в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в форме и на языке поступившего запроса, если иное не указано в самом запросе.