Импорт смартфонов падает.

За два месяца Казахстан ввез из Китая 457,2 тысячи смартфонов. Снижение к тому же периоду 2023 года составило 7% (29,6 тысяч единиц). Между тем импорт смартфонов из Вьетнама упал еще сильнее — на 27% (88,3 тысяч). Страна является вторым по значимости поставщиком после Китая с долей 33% (239,8 тысяч). К слову, на сам Китай приходится 63%, передает Kazpravda.kz.

Такой расклад ожидаемо привел к снижению общей стоимости импортированных смартфонов. Нынешние объемы января-февраля на 29% меньше прошлогодних — $186,8 млн против $264,6 млн.

Смартфоны относятся к числу основных товаров, ввозимых из-за рубежа. Они обеспечивают 2,3% денежных объемов импорта. Казахстан не только импортирует, но и экспортирует смартфоны. 43% объемов уходит в Туркменистан (110,5 тысяч), еще 36% (93,9 тысяч) — в Таджикистан и Кыргызстан.