Анонс: конференция AppSecFest Almaty 2024

AppSecFest — площадка для обмена опытом между специалистами в области разработки приложений и их безопасности.

Рады пригласить вас на одно из самых значимых событий в области разработки и безопасности приложений — конференцию AppSecFest Almaty 2024, которая состоится 3 мая в Атакент-Экспо (10 павильон).

AppSecFest представляет собой уникальную площадку для обмена опытом и знаниями между специалистами в области разработки приложений и их безопасности. Это ваш шанс не только узнать о последних трендах и инновациях, но и встретиться с ведущими экспертами отрасли.

В программе:

— две конференц-зоны: App и Sec;

— более 35 спикеров;

— панельные дискуссии с экспертами;

— более 500 участников;

— встреча с лидерами IT-рынка;

— развлекательные мероприятия, подарки и розыгрыши.

Специальные гости:

— Михаил Фленов, признанный эксперт в области кибербезопасности с более чем 30-летним опытом. Автор ряда бестселлеров, среди которых — «Web-сервер глазами хакера» и «PHP глазами хакера». Его работы, переведенные на несколько языков, пользуются популярностью среди профессионалов по всему миру. Михаил известен своим вкладом в развитие методов защиты информации в ИТ-проектах, включая его время работы в SONY Corp.

— Сергей Белов, обладает богатым 12-летним опытом в сфере информационной безопасности в крупнейших IT-компаниях, включая VK и Acronis. Его экспертиза включает разработку защищенных веб-приложений и управление безопасностью проектов с миллионной аудиторией. Сергей выделяется своим умением эффективно координировать работу команд и внедрять передовые практики безопасности, обеспечивая надежность и защиту интернет-сервисов.

Не упустите возможность стать частью этого масштабного события. Приобретайте билеты уже сегодня на официальном сайте.

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Мы ждем вас, чтобы вместе открыть новые горизонты в мире IT-безопасности и разработки. До встречи на AppSecFest Almaty 2024!