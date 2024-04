Silkroad Innovation Hub стал партнером Калифорнийского Berkeley Asia Business Club

Хаб представил Центральную Евразию на 18 Азиатской бизнес-конференции.

Asia Business Conference собрала предпринимателей и профессионалов, заинтересованных в развитии бизнеса в Азии. Спикерами конференции были представители таких технологических компаний, как Cisco, TikTok, Google, Amazon, Meta, Alibaba, венчурных фондов Fusion Fund, EnvisionX Capital, Blume Ventures, Intudo Ventures, а также профессора университетов Stanford и UC Berkeley.

Панельную сессию «Emerging Tech and Entrepreneurship in Central Eurasia» представляли Асет Абдуалиев, СЕО и основатель Silkroad Innovation Hub, Айдана Даулбай, международный представитель Astana Hub, Султонмурод Расулов, главный представитель региона Северной Америки IT Park Uzbekistan, Дарш Манн, глава по развитию бизнеса StartX, а также Досжан Жусупов, СЕО и основатель стартапа CerebraAI. Основными темами для обсуждения стали развитие искусственного интеллекта и больших языковых моделей.

Silkroad Innovation Hub — это инновационное представительство в Кремниевой Долине, созданное при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, и Astana Hub с целью активной поддержки и развития стартап-сообщества. Миссия — построить сильное сообщество фаундеров и способствовать инновационному развитию Центральной Евразии на глобальном уровне. Государственная школа Berkeley — номер один в мировом рейтинге университетов, и это партнерство открывает для Silkroad Innovation Hub возможность продвигать регион Центральной Евразии на глобальной арене. Тема конференции этого года — «Rising Asia: Shaping the Moment, Navigating Challenges and Opportunities». Она посвящена влиянию новых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.