В Казахстане открылся еще один региональный IT-хаб

В Мангистауской области, в городе Актау, запущен региональный технопарк Mangystau Hub. На сегодняшний день это 13 региональный хаб, находящийся под управлением Astana Hub.

О важности расширения инновационной экосистемы на региональном уровне заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана», поставив задачу широкого масштабирования опыта Astana Hub.

«Региональные хабы играют важную роль в поддержке развития IT-сферы в регионах. Эти центры являются своего рода катализатором для местных стартапов, предпринимателей и специалистов, обеспечивая доступ к образовательным программам, нетворкингу, инвестициям и технологическим ресурсам. В регионах активно проводятся воркшопы, олимпиады, хакатоны, офлайн и онлайн встречи в партнерстве с Digital Nomads и Google Developers Group. На сегодняшний день в региональных хабах было проведено более 300 мероприятий с участием более 7 тысяч человек, более 70 компаний стали участниками Astana Hub. Мы уверены, что Mangystau Hub станет ключевой площадкой для развития IT-индустрии в регионе», — отметила Дания Ахметова, управляющий директор Astana Hub.

Основная задача Mangystau Hub, созданного по инициативе Astana Hub при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, акимата Мангистауской области и Sergek Group, заключается в формировании местных IT-комьюнити, устойчивого потока IT-талантов и их развитие в регионе. Здесь будут проводиться различные мероприятия, тренинги и конференции, направленные на повышение уровня квалификации местных IT-специалистов и развитие инновационных проектов.

В рамках открытия Mangystau Hub было представлено 8 технологических проектов: AMS SYSTEM, qMeta, Mediana Services Limited, Smart EDUS, AGSA, Libsystem.kz, Rebels, Gylym.ai, и ЭкоАвтомат.

На сегодняшний день по инициативе МЦРИАП РК и при поддержке Astana Hub, акиматов, частных партнеров в 13 регионах страны успешно функционируют IT-хабы: Abai IT Valley, Kyzylorda Hub, Digital Jetisu, Zhambyl Hub, Oskemen IT Hub, Jaiq Hub, Turkistan IT Hub, Qostanai IT Hub, Aqtobe IT Hub, Aqmola IT Hub, Pavlodar IT Hub, Terrikon Valley. Также в 2024 году помимо Mangystau Hub планируется открытие IT-хабов в городах Атырау, Шымкент, Конаев, Жезказган, Петропавловск, Жанаозен.

С начала 2024 года Astana Hub активно развивает региональные IT-хабы в Казахстане, используя цифровую инфраструктуру, доступную на платформе astanahub.com. В течение 2023 года в региональных хабах страны было организовано 784 мероприятия в сфере ИКТ, которые посетили порядка 25 тысяч участников, представлено 194 стартап-идеи. Вместе с тем было проведено 7 форумов по ИКТ в регионах. Это привело к присоединению 70 компаний к Astana Hub и стимулированию развития IT-сферы в регионах.