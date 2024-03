Прямой эфир: PROFIT Retail & Finance Day 2024

Трансляция с конференции новых технологиях в ритейле и финансовом секторе Казахстана.

29 марта в Алматы проходит конференция PROFIT Retail & Finance Day 2024, где обсуждаются новые технологии в сферах торговли и финансов.

Программа конференции:

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Тенденции развития BNPL на рынке Евразии. Елизавета Музалевская, менеджер по стратегическому консультированию в области финансового сектора и e-commerce PwC Казахстан.

9:50 – Ритейл и финансы сегодня. Панельная дискуссия.

10:50 — Преимущества голосовых роботов в коммуникациях с клиентами в Retail и Ecom. Наиль Хисамутдинов, генеральный директор и основатель Automated Communication Solutions, Ленар Набиуллин, менеджер голосовых решений Yandex SpeechKit, Yandex Cloud.

11:10 — Корпоративный Feature store. Finance & Retail Cases, Айнура Сидельковская, управляющий партнер BeCloud.ai, Евгений Степанов, директор Vertica в странах СНГ, Ближнего Востока и Африки.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Путь самурая в ритейле: от аналитики до реализации. Марк Самойлович, директор ERP-практики, и Евгений Пчелин, директор по развитию бизнеса, Awara IT.

12:20 — Повышение эффективности RetailTech: применение приборов для энергетики и ИТ-инфраструктуры. Ади Амиров, специалист по продажам ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

12:40 — Пересборка бизнеса и построение экосистем. Виктория Новичкова, СЕО Freedom Mobile & Freedom Drive.

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Цифровая финансовая инфраструктура и национальные платежные системы. Асель Марченко, заместитель председателя Национальной платежной корпорации Казахстана.

14:20 — Облачный финтех-процессинг. Борис Фищук, генеральный директор АРТ-Банк.

14:40 — Потребительский путь в онлайн и офлайн-ритейле: от поиска до покупки. Юлия Скрябина, бизнес-партнер индустрии E-commerce, Yandex Ads.

15:00 — Развитие транспортной логистики и складской инфраструктуры в Казахстане на примере Wildberries. Максим Губанов, директор по логистике в странах СНГ, Wildberries.

15:20 — Необанк OGO Bank: практические советы «как надо» и «как не надо». Сергей Коптик, глава цифровых сервисов АО «Кселл».

15:40 — Перерыв.

16:10 — AI in Retail. Рустем Алиев, Associated Organization Design & Strategic Workforce Planning, основатель Aliiev Consulting, Tesco (Великобритания).

16:30 — Омниканальные продажи и клиентский опыт. Бахтиёр Юлдашев, директор по онлайн-продажам, Evrika.

16:50 — Как сделать ИТ-департамент проактивным. Александр Афанасьев, директор по цифровой трансформации, Leomax.

17:10 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.