PROFIT Cloud Day 2024: большая часть коммерческого рынка в Казахстане облаками не охвачена

Традиционно гости и участники конференции обсуждают проблемы использования облаков, регуляторику, а также рыночные реалии.

15 марта в Алматы прошла 8-я ежегодная конференция PROFIT Cloud Day 2024, посвященная облакам, ЦОДам и большим данным в Казахстане.

Мероприятие открыла Светлана Черненко, глава представительства IKS-Consulting Казахстан. Она сделала обзор рынка облачного провайдинга в Казахстане.

«Инфраструктурные сервисы — это основа облачного провайдинга. То, с чего все начинается. Именно на них потом „нанизываются“ платформенные, прикладные решения. Инфраструктурные сервисы и прикладные решения на базе облачных технологий — это не один облачный рынок. Это, можно сказать, два отдельных рынка. Даже сегодня на конференции вы видите, что партнерами являются инфраструктурные провайдеры. То есть те, кто создает основу для построения каких-либо облачных решений. Поэтому наш посыл в оценке и в понимании облачного рынка — разделять инфраструктуру и уже готовые прикладные решения. Так вот, исходя из исследований наших российских коллег, можно сделать интересные выводы. Сегменты инфраструктурных облачных решений и облачного ПО практически не пересекаются с точки зрения поставщиков услуг. А для большинства поставщиков облачной инфраструктуры SaaS не являются ключевыми продуктами. При этом границы сегмента SaaS крайне размыты. Поэтому целесообразно оценивать рынок SaaS в разрезе отдельных продуктовых решений ввиду его неоднородности», — говорит Светлана Черненко.

Объем мирового рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2023 году составил $1,44 млрд в долларовом эквиваленте. Этот рост был обусловлен внедрением новых технологий, включая искусственный интеллект, и повышенным спросом на облачные услуги.

Если посмотреть на казахстанский рынок, то по предварительным данным IKS-Consulting объем рынка в 2023 году составил 33,2 млрд тг. Это соответствует росту на 68,5% год к году. В абсолютном выражении прирост составляет 13,5 млрд тг. Аналитики отмечают, что росту рынка способствовал как рост числа новых пользователей, так и приток новых игроков. Рынок продолжает расти органически, по мере устаревания имеющейся ИТ-инфраструктуры. Однако сохраняется невысокая цифровизация бизнеса в целом по стране.

«Облака — это не самоцель. Это инструмент цифровизации в целом. И в ситуации, когда законодательство существенно отстает от нынешних реалий, когда в нем прописаны какие-то ограничения с тех времен, когда еще не шла речь о таком развитии облачных технологий, то компании просто не имеют права действовать по-другому. Поэтому сегодня и в телекоммуникационном законодательстве, и в законодательстве других отраслей необходима очень серьезная работа по актуализации. Я хотела бы обратить внимание на то, что в Казахстане у отрасли облачного провайдинга до сих пор нет законодательного определения в принципе. То есть, в законе нет таких понятий, как „облачные вычисления“, „облачная услуга“, „облачный провайдер“. И в целом деятельность облачных провайдеров регулируется общеотраслевым законодательством, законом о связи, законом об информатизации и едиными требованиями, которым уже очень много лет. Мы в рамках Ассоциации операторов ЦОД и облачных сервисов как раз занимаемся этим вопросом — созданием правового поля для отрасли ЦОД и Cloud. Потому что без того, чтобы в нормативную базу внести в принципе эти термины на уровне определений, невозможно дальше вести речь о какой-то регуляторике, о взаимодействии с государством», — отметила Светлана Черненко.

Светлана пояснила, что такая работа уже ведется. Игроки рынка проработали определения, которые прошли рассмотрение в МЦРИАП и в правительстве. В настоящее время они находятся на согласовании в органах, принимающих решения. Эксперты отмечают, что работа по созданию собственного отраслевого законодательства впоследствии решит очень много проблем.

Например, говоря о проблемах, участники панельной дискуссии затронули вопросы инфраструктуры и недостаточности мощностей в регионах.

«Казахстанские клиенты находятся в разных сегментах — есть госсектор, есть частный бизнес, — говорит Никита Красулин, генеральный директор ТОО „Интернет-компания PS“. — И вот если говорить о крупном бизнесе, там есть одна из болей — это география Казахстана. Страна большая, производственные компании находятся в различных регионах, а облака чаще всего — в Алматы и в Астане. На самом деле сейчас сайты и публичную инфраструктуру уже давным-давно все перенесли в облака, а вот когда заказчик задумывается о переносе своей корпоративной инфраструктуры, то это достаточно серьезная проблема из-за вопросов с каналами. Из-за этого, на мой взгляд, региональные коммерческие организации гораздо медленнее переходят в облака. Но при этом в регионах очень маленький рынок. Конечно, там есть крупные заказчики, но их единицы. Поэтому не имеет смысла там строить какие-то свои точки присутствия в адекватном объеме».

Его поддержал Калилалло Байтасов, директор по корпоративному управлению Elcos Kazakhstan: «Мы — компания, которая работает в промышленном секторе. Соответственно, у нас достаточно много удаленных объектов, на которых работают наши специалисты. Часть инфраструктуры для работы мы вывели в облако. И, конечно, нам очевидно, что в Казахстане существуют проблемы с сетевой серверной инфраструктурой».

Интересно, что согласно данным агентства по статистике, сейчас в Казахстане облаками пользуется порядка 10-11% от всех активных предприятий (B2B). А 90% рынка облаками не охвачено. Это те небольшие компании, где не получается с одного контракта зарабатывать очень много, а выручку создает большой поток. И весь этот «голубой океан» несет с собой массу новых возможностей и потенциальных клиентов. При этом провайдеры пока больше сосредоточены на крупных заказчиках и госсекторе, где тоже существуют свои проблемы.

«У нас достаточно узкий сегмент коммерческого рынка и очень большой сегмент гос- и квазигоссектора. И мы наблюдаем, что там происходит практически то же самое, что и в других сегментах рынка. Госы пытаются зациклить всё на себя, создать какую-то квазигоскомпанию, которая будет обслуживать всех госклиентов. То есть, если мы говорим про облака, то давайте построим большой государственный ЦОД, в котором разместим всё государство, а на рынок ничего не отдадим. И эта проблема у нас существует практически во всех сферах. На мой взгляд, правильнее было бы делать более жесткие требования ко всем провайдерам по безопасности, давать локальные сертификаты, например от ГТС. И, в зависимости от уровня этой сертификации, позволять коммерческому сегменту участвовать в предоставлении инфраструктуры государственным информационным системам. Вот если бы таким путем пошли, на мой взгляд, это бы очень сильно подстегнуло развитие локальных облачных провайдеров в стране. Потому что, будем откровенны, там много денег. Кроме того, это очень сильно подняло бы безопасность», — считает Никита Красулин.

О том, какие сервисы предоставляет PS Cloud Services, рассказал Василий Кечин, руководитель отдела разработки. Сейчас у «Интернет-компании PS» шесть ЦОдов, четыре из которых расположены в Алматы, один — в Астане и один — в Ташкенте. Компания может предложить заказчикам классический хостинг, облачные решения, включая собственное облако, услуги SOC/ОЦИБ. Кроме того, важно отметить, что PS Cloud входит в TOP5 IaaS-решений на рынке РК. Более половины рынка сегодня занимают пять крупнейших игроков (Qazcloud, TTK, AWS Cloud, Microsoft, PS Cloud), а доля остальных компаний составляет 43%.

«Над развитием нашего облака работает 40 человек. Мы делаем панель управления услугами, с которой просто работать для сисадмина среднего уровня. Это означает низкий порог вхождения в облако. Более 80% наших клиентов используют веб-интерфейс console.ps.kz для администрирования инфраструктуры», — поделился Василий Кечин.

Тему нынешних реалий казахстанского рынка продолжил Олжас Сатиев, глава облачной платформы Bult. Он отметил, что у многих крупных гос- и нацкомпаний тема построения облака — это «политическая история», а не коммерческая. И здесь как раз страдает рынок.

«Почему есть проблемы с ЦОДами? Потому что госкомпании строят ЦОДы за госденьги, и это выходит на порядок дороже, чем у рынка. И мне, допустим, как потребителю, размещение у них обойдется дороже, потому что у них там вообще не рыночные условия заложены. Если же говорить об инфраструктуре, реалии таковы, что в Казахстане нет платформенных облаков. Именно поэтому мы начали делать собственный PaaS. Мы сами как потребители облачных услуг для наших собственных продуктов потратили, наверное, за несколько лет сотни тысяч долларов. В итоге мы пришли к тому, что начали делать собственное платформенное облако», — поделился Олжас Сатиев.

Он рассказал об облачной платформе для развертывания веб-приложений Bult. Она была создана, поскольку ЦАРКА нуждалась в простой в использовании облачной платформе, которая помогает бизнесу быстро создавать, запускать и управлять приложениями.

«Выгодно ли было делать собственный PaaS? За несколько лет, что мы делали платформу, мы поняли, что делаем очень крутую штуку. Учитывая, сколько мы еще планируем на нее потратить, у нас получается порядка нескольких миллионов долларов. Мы верим в эту технологию, она поможет бизнесу быстро разворачиваться. Мы идем к тому, что если вы уже пользуетесь какими-то облаками (Google, AWS, VK или Яндекс), то вы сможете использовать нашу технологию», — пояснил Олжас Сатиев.

В Казахстане уже есть интересные реализации проектов в облаке. Так, например, у Sergek была запущена транспортная видеоаналитика в облаках. Этот проект представил Айдэр Мамбедиев, руководитель развития продуктов Sergek Group: «В Казахстане запущено более 71 тыс. камер под управлением „Сергек“. Это более 3 500 камер АПК Сергек и 49 000 камер ОВН в системе. Результат нашей работы — на 50% снижена смертность в ДТП, на 40% снижена преступность в общественных местах. Мы экспортировали наше решение в г. Наманган (Узбекистан), а также реализовали пилотные проекты в Индонезии, Монголии, Филиппинах. У нас используются технологии Machine learning, Big data, Artificial intelligence, Computer vision».

Еще один кейс представили Айнур Сидельковская, управляющий партнер BeCloud.ai, и Евгений Степанов, директор Vertica в странах СНГ, Ближнего Востока и Африки. Перед BeCloud.ai стояла задача по созданию для одного из банков второго уровня в СНГ единого пространства для работы с клиентскими данными и совместного использования DSML признаков. Для реализации проекта по результатам промышленного тестирования и сравнения с другими аналитическими СУБД было выбрано решение Vertica Analytics Platform.

Как пояснил Евгений Степанов, Vertica Analytics Platform — это специально созданная, оптимизированная для чтения база данных. Она разработана для управления быстро увеличивающимися объемами данных и предоставления аналитических сведений быстрее, чем любое другое аналитическое хранилище для работы с Big Data на рынке.

А Максим Захаренко, CEO Cloupard, и Евгений Куликов, заместитель директора по развитию Manzana Group, рассказали о кейсах использования платформы управления лояльностью Manzana в облаке. Manzana — российский вендор высокопроизводительной платформы лояльности. У компании 17-летний опыт создания и развития платформы. 300 млн карт пользователей программ лояльности обслуживается платформой, обрабатывается 19 млрд транзакций в год. Для сравнения — столько же обрабатывает платежная система «Мир». Manzana присутствует в ТОП-10 продуктовых розничных сетях, в ТОП-5 ювелирных розничных сетях и в ТОП-10 футбольных клубах.

С презентацией о гибридном подходе в использовании облачных сервисов выступил Иван Крутько, экс-директор по технологиям и цифровизации компании Комус. Он показал кейс, в котором рассказал, как как ИИ и Big Data позволили оптимизировать работу 1300 менеджеров по продажам.

«Все, что касается непрерывности бизнеса, мы держим в on-prem, либо частично дублируем. Все новые продукты тестируем на облачных ресурсах (RPI, интеграции, подбор товара, актуализация клиентской базы). Сохраняем альтернативность провайдеров», — поделился Иван Крутько.

Учитывая все возрастающую популярность облаков (у многих компаний уже нет сомнений, идти ли туда), вопрос безопасности данных и их сохранности становится все более значимым. Особенно он актуален в свете недавних громких случаев утечки данных. Алексей Лебедев, Senior Inside Systems Engineer Veeam Software, поднял тему устойчивости инфраструктуры, стабильной работы бизнеса и проблему потери данных.

«Потеря данных — это, к сожалению, реальность. В 2023 году 85% организаций пострадало от вирусов-шифровальщиков, 45% продуктивных данных пострадало от кибератак. Veeam Software сегодня, согласно IDC, № 1 по доле рынка Data Replication & Protection, а также № 1 в способности к Исполнению и Лидер согласно Магическому квадранту Гартнер. Veeam Data Platform сегодня выглядит следующим образом: это модули Recovery Orchestration, Мониторинг и аналитика, Backup& Recovery. Есть также возможность бэкапить элементы у гиперскейлеров, у AWS, Google Cloud, Microsoft. Мы обеспечиваем непрерывную работу вашего бизнеса и безопасность данных», — отметил Алексей Лебедев.

Александр Перепелов, технический директор QazCloud, и Александр Волынский, технический менеджер VK Cloud, продолжили тему о безопасности хранения данных. Помимо этого, они представили кейсы использования ML.

«VK Cloud — это платформа с набором облачных сервисов для эффективной разработки и работы с данными для компаний любого масштаба. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. VK Cloud предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, частные инсталляции в рамках Private Cloud, а также помогает мигрировать в облако. По сути, это аналог AWS Azure, у нас есть те же самые IaaS, PaaS, такой классический набор сервисов для бизнеса, в том числе, естественно, Kubernetes, платформа для работы с данными, платформа для решения ML вопросов», — говорит Александр Волынский.

VK Cloud создает фундамент для построения платформы данных. Компания предлагает платформенные сервисы, среди которых — полностью управляемые базы данных. В скором времени заказчикам также будут доступны блоки Big Data и Машинное обучение. Cloud ML Platform — это ML разработка полного цикла, без необходимости настройки инструментов и администрирования инфраструктуры.

В Казахстане VK Cloud развивает локализованную облачную платформу в партнерстве с QazCloud. Александр Перепелов продолжил разговор о сохранности данных. Также он в целом осветил тонкости построения системы работы с данными и рассказал о том, почему важно обратить внимание на распределенное хранение.

«Когда ваши данные находятся в облаке, как бы вам ни хотелось, но часть ответственности все равно остается у владельца системы, которой вы пользуетесь. Ровно то же самое происходит, когда ваши данные находятся в вашем ЦОДе, но там только вы несете полную ответственность за ЦОД, за энергетику, охлаждение, за вычислительные ресурсы. Если вы ушли в облако, то вы работаете с провайдером, и это все становится его зоной ответственности. То есть, часть ответственности вы все-таки отдаете поставщику сервиса, тому, кто предоставляет для вас облако. И важный вопрос — храните ли вы все данные в одном месте? Доверяясь облаку, надо задать провайдеру, которому вы доверяетесь, несколько вопросов. Предлагает ли он как минимум два ЦОДа, готов ли он предоставлять гибридное облако. Поддерживает ли в принципе ваша компания практики по хранению данных, которые приняты в мире. И если, задав себе эти вопросы, вы получаете ответ „нет“, то задумайтесь над тем, что будет в случае пожара, землетрясения, любого катаклизма. Да банально, если просто оборудование выйдет из строя. Как вообще ваш бизнес продолжит работать? Это насущные вопросы, которые сейчас возникают все чаще», — говорит Александр Перепелов.

Мурат Зандаров, начальник управления активных продаж Казтелепорт, рассказал о том, как развивается сеть дата-центров компании, а также о том, какие сервисы сегодня доступны заказчикам. Компания имеет собственную сеть геораспределенных дата-центров и сейчас заканчивает строительство своего восьмого центра обработки данных на 100 стоек уровня TIER III в Астане. Кроме того, Казтелепорт обладает собственной сетью передачи данных IP MPLS Metro уровня операторского класса. Среди ключевых облачных сервисов Казтелепорт — виртуальный дата-центр IaaS на VMware, а также системы виртуализации openstack KTP Cloud и Proxmox KVM и Azure Stack Hub.

Об организации частных корпоративных облаков с функциями AI рассказал Александр Старостин, эксперт по решениям VMware by Broadcom. Говоря о технологических трендах на 2024 год, сформулированных компанией Gartner, он обратил внимание присутствующих на то, что подавляющее большинство трендов имеет отношение к искусственному интеллекту и машинному обучению.

«Это те бизнес-цели, которые будут достигаться компаниями в этом и следующем году. Мы все видим гигантское развитие рынка AI. То, что еще год назад казалось невозможным, сейчас есть у каждого в телефоне. Меняется состав бизнес-продуктов, рынок услуг, карьерный рынок. Каждый бизнес адаптируется под эти изменения. В конце 2023 года компания Broadcom купила VMware и включила ее в состав стека своих решений. Hock Tan, президент и СЕО Broadcom, считает, что направление Private AI, которое реализуется через стек решения VMware с аппаратными решениями Broadcom, является одним из ключевых для развития компании. И вот в этом «пироге» AI мы можем выделить пять направлений:

— сама платформа, на которой строится работа нагрузок (VMware Cloud Foundation);

— дополнение к этой платформе, где выполняются cubernetes нагрузки, микросервисные, которые, опять же, сейчас для AI/ML являются первостепенными, потому что именно на них все реализуется (VMware Tanzu);

— специализированное аппаратное решение (SmartNICs, DPU и vGPU);

— специализированные чипы, которые есть у Broadcom для того, чтобы оптимизировать работу с AI;

— векторные базы данных (VectorDB, VMware GemFire).

Если подвести итоги, у VMware by Broadcom уже более 168 продуктов, и сейчас множество из них позволяет решить вашу задачу по построению действительно Private AI с защищенными данными внутри вашего частного облака», — провел обзор Александр Старостин.

К слову, он привел статистику, согласно которой 88% организаций с большой вероятностью будут использовать BaaS/DRaaS (Backup as a Service) уже в течение следующих двух лет. Поэтому Veeam представила новую платформу Veeam Data Cloud. Это полностью управляемые облачные сервисы резервного копирования данных в мультиоблачной среде. Ключевые особенности платформы — безлимитное хранилище на Veeam-аккаунте для Microsoft 365, гибкий RPO, прозрачная exit-policy.

Тему работы с данными продолжил Ильдар Суханов, старший системный инженер Dell Technologies. Он рассказал о решениях Dell для хранения неструктурированных данных.

«На рынке для хранения неструктурированных данных, для систем хранения с файловым доступом компания Dell со своими решениями восьмой год занимает лидирующие позиции. Более 60% клиентов из Fortune 100, Fortune 500 используют наше решение. 90% всех данных в мире — это неструктурированные данные. Обычные картинки, файлы, текстовые файлы. Все это растет гигантскими темпами. На текущий момент общий объем таких данных составляет более 100 Зб в целом по миру. Компания Dell для хранения неструктурированных данных предлагает две линейки систем хранения — Network Attached Storage (NAS) и Object Storage. Обе системы могут хранить как файлы, так и объекты, кроме того, с ними поставляется Superna Ransomware Defender для анализа и защиты данных», — рассказал Ильдар Суханов.

С обзором облачных решений Huawei, их возможностей и применении выступил Никита Солодовников, менеджер по облачным решениям Департамента корпоративного бизнеса Huawei.

«Это on-premise решения Huawei Cloud Stack, Huawei Cloud Stack Online и Huawei CloudPond. Huawei Cloud Stack — это полноценное частное облако, которое может быть развернуто там, где нужно заказчику. Здесь поддерживаются все стандартные сервисы. Huawei Cloud Stack Online — это решение другого класса, которое больше ориентировано на провайдеров облачных услуг. Скажем так, это мини публичное облако, которое позволяет развернуть в целом платформу и запускать уже ваше публичное облако для клиентов. И третье решение, Huawei CloudPond, дает доступ к Huawei Cloud по месту требования — оно позволяет в рамках всего периметра Huawei Cloud организовать выделенные ресурсы, которыми вы будете управлять уже через наше публичное облако», — говорит Никита Солодовников.

Что касается сервисов, доступных на Huawei Cloud Stack, вендор предлагает внедрение отраслевых инноваций с помощью нескольких сотен облачных сервисов. Это вычисления, базы, виртуальные машины, контейнерные среды, возможность запуска физических серверов, все стандартные сетевые сервисы, резервирование, backup& recovery, а также новые блоки для работы с AI. Сегодня Huawei предлагает доступ к своему публичному облаку одним щелчком мыши, без покупки другого программного обеспечения. Заказчики могут использовать боле 240 облачных сервисов и 10 000 продуктов партнеров. А пять международных центров эксплуатации и технического обслуживания Huawei предоставляют глобальную поддержку.

При этом Huawei предлагает также и инфраструктурные решения для построения корпоративного облака. О них рассказал Никита Орешкин, технический директор подразделения ИТ-решений Huawei: «Самый ценный ресурс — больше не нефть, а данные. Там, где есть данные, есть потребность и в системах хранения. Продукты для хранения данных от Huawei полностью удовлетворяют различным сценариям. Решения компании Huawei для современных облачных ЦОД включают отраслевые решения, полный стэк ПО для построения облака, оборудование корпоративного класса, инженерную инфраструктуру».

В продолжение темы «железа» с обзором решений Genesis Engineering выступил Денис Малыхин, директор Genesis Engineering Project Management Corporation.

«Наша компания специализируется на центрах обработки данных и дизель-роторных ИБП. Сейчас наша цель — расширить портфель готовых решений, а также географию присутствия. В прошлом году мы презентовали дата-центр Genesis DC X-1500 мощностью 1500 кВт с жидкостной системой охлаждения Free Cooling. В первом квартале текущего года мы анонсировали Genesis DC X-500. Это полноценный ЦОД на 50 стоек мощностью 500 кВт, который соответствует уровню TIER III», — сделал обзор Денис Малыхин.

О модульных ЦОД Амперэль рассказал Николай Королев, директор ТОО «Амперэль». По его словам, решения, которые предоставляет его компания, способны обеспечить заказчикам гибкость, масштабируемость и сокращение затрат для их бизнеса. В линейке решений Амперэль присутствуют контейнерные ЦОД с фиксированной конфигурацией, а также модульные ЦОД, способные масштабироваться.

Компании, которые сейчас находятся на пути в облака, Ади Амиров, специалист по продажам «ЛинкМастер Казахстан», призывает обратить внимание на качественную инфраструктуру, поскольку именно она определяет то, насколько успешной будет эта дорога.

«Ведущие мировые гиганты в сфере облачных технологий выделяют колоссальные средства для обеспечения качества предоставляемых сервисов. Что прежде всего определяет качество? Это всемирно утвержденные стандарты. Один из них — ISO/IEC 11801, который определяет стандарты универсальных кабельных систем для реализации ИТ-приложений на объектах заказчика. Другой общеизвестный мировой стандарт — ANSI/TIA/EIA 568-C, стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий, а также стандарт EN 50173, регламентирующий требования к характеристикам универсальных кабельных систем», — говорит Ади Амиров.

Чтобы добиться качества, определенного этими стандартами, необходимо пройти сертификацию. Она дает гарантию работоспособности системы. Многие мировые производители кабельных систем предлагают гарантию в 25 лет, но она действует лишь при условии того, что кабельная система сертифицирована. А чтобы проверить кабельную систему на соответствие скоростям и требованиям, LinkMaster предлагает использовать анализаторы транспортных сетей, оптические рефлектометры, а также анализаторы спектра. Линейку этого оборудования компания показала на своем стенде в рамках PROFIT Cloud Day 2024.

«Сегодня было много разговоров об облаках. Мы видели различные веб-интерфейсы для управления. Где-то это все запускается и как-то это все работает. Но облака не означают, что мы запускаем что-то в вакууме. Все это в реальности работает на оборудовании, — говорит Алексей Шабалин, начальник отдела систем виртуализации и облачных технологий Basealt. — И я сегодня хотел бы поговорить о специализированных операционных системах, которые предназначены для запуска контейнеров. В частности, это наша специализированная ОС ALTCOS». Он рассказал о том, что компания Basealt нацелена на поддержку разработчиков ALT Linux Team. Это один из крупнейших репозиториев в мире Sisyphus. У компании своя инфраструктура сборки, своя инфраструктура тестирования и свои инструменты для создания дистрибутивов пакетов. Кроме того, Basealt выпускает линейку дистрибутивов общего назначения.

Подытоживая дискуссии и выступления на PROFIT Cloud Day 2024, хотелось бы отметить важность законодательных инициатив в сфере ЦОД и облачных сервисов. Все те проблемы, которые были озвучены на мероприятии, напрямую связаны с тем, что отрасль, все-таки, нуждается в определенной поддержке. Эксперты говорят, что в Казахстане отмечается региональный дисбаланс, ценовой потребительский дисбаланс. И это невозможно решить исключительно рыночными механизмами. Кроме того, значительная часть бизнеса вообще не охвачена облачными услугами, и работу в этом направлении необходимо вести именно провайдерам, если они хотят охватить этот «голубой океан».

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Видеозапись конференции: