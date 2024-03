В Nazarbayev University прошли соревнования по спортивному программированию среди девушек.

Мероприятие организовано в соответствии с принципами DE& I — это разнообразие, равенство и инклюзивность. Во внедрении этих ценностей со студенческой скамьи заинтересованы крупные цифровые операторы. CodeW 2024 организовано студенческим подразделением «Ассоциации вычислительной техники для женщин в Nazarbayev University» (NU ACM-Women SC) при поддержке Beeline Казахстан.

Ежегодные республиканские состязания по решению алгоритмических задач проводятся среди студенток вузов, колледжей и учениц школ в возрасте от 16 лет и старше. Уровень заданий делится на начальный, промежуточный и продвинутый. Пройти задания можно на одном из трех языков — казахском, английском или русском, а решение задач может быть предложено на одном из языков программирования: C++, Java, Python, Kotlin, C#, Go, PHP, Ruby, JavaScript.

Комьюнити NU ACM-Women SC возглавляют председатель сообщества, студентка 2 курса Аружан Рысаева и вице-председатель, первокурсница Диана Советова. Обе обучаются по специальности Computer Science в NU.

«Мы хотим, чтобы будущие IT-специалистки формировались как эксперты, как личности, в инклюзивной среде, где оцениваются компетенции и скиллы, без упоминания гендерных, культурных, любых других признаков и отличий. К слову о преодолении стереотипов: на данный момент процент девушек, которые проходят обучение по специальности Computer Science в NU, составляет 25,6%», — говорит Аружан.

«NU ACM-Women SC на данный момент — единственное студенческое подразделение международной организации ACM Women в Казахстане и Центральной Азии. Главными целями являются предоставление социальной и профессиональной поддержки девушкам в сфере компьютерных технологий, информатики и инженерии, развитие технического потенциала женской части населения страны. СodeW 2024 соответствует этим целям и способствует развитию сообщества, культурной среды, в которой происходит свободный обмен знаниями и опытом между более опытными участницами и девушками, которые уже разрабатывают и предлагают проекты потенциальным работодателям, регулярно соревнуются, и с теми, кто еще не имеет опыта в программировании, таким образом снижая неравенство между ними», — поделилась Диана.

Цель, которой придерживаются активисты организации — предоставить девушкам и молодым женщинам комплекс мероприятий и платформу, которая позволит им развивать компетенции и тренировать навыки в компьютерных науках. Поскольку в обществе все еще существует стереотип о том, что программирование — это чисто «мужская» профессия. Также среда довольно конкурентная, и девушки могут не иметь достаточно смелости, чтобы заявить о своем желании состязаться. В то же время активисты считают, что преподаватели школ и вузов будут лучше осведомлены о трендах и смогут помочь учащимся раскрыть свой потенциал и талант. Приглашая спикеров, топ-менеджеров отечественных компаний, организаторы формируют позитивные образы role model, чтобы девушки поверили, что построить карьеру в IT, не затрачивая время на предубеждения и отстаивая свои права, возможно.

DE&I в действии

Мероприятие также созвучно стратегии и практике построения гармоничной рабочей атмосферы, благоприятной среды, в которой сотрудники достигают своих наивысших показателей за счет высокой вовлеченности и креативности. Сегодня это глобальный тренд. Первыми на вооружение его взяли именно IT-гиганты, успешно встраивающие в бизнес-процессы опыт разных людей, независимо от их внешности, происхождения, гендера, возраста и состояния здоровья.

Компания Beeline Казахстан, активно развивающая направление DE& I (разнообразие, равенство и инклюзивность), выступила генеральным партнером CodeW, и это неудивительно, ведь в компании хорошие показатели гендерного баланса. Несмотря на то, что сферы телекоммуникаций и IT считаются традиционно «мужскими», в компании трудится более 1800 женщин, что составляет 44,3% от общего числа сотрудников. Непосредственно в IT-блоке 27% специалистов — это девушки. 40% руководящих позиций в компании занимают и несут равнозначную ответственность так же женщины.

Создание инклюзивной культуры в Beeline Казахстан позволяет поддерживать женщин в организации и формировать открытую и инклюзивную корпоративную культуру, что повышает уровень удовлетворенности сотрудников и их лояльность.

Что касается специфики мероприятия, то компания стремится не только развивать IT-сообщество внутри компании и за ее пределами, но и отодвигать стереотипы о том, что существуют «женские» или «мужские» профессии. Также одним из решающих факторов при выборе партнерских проектов является укрепление бренда надежного привлекательного работодателя в перспективе.

Все это позволило создать атмосферу психологического комфорта, ощущения безопасности для самовыражения и проявления талантов, принятие окружающими.

В IT — каждому по способностям

Программа CodeW включала также воркшоп с участием директора развития и поддержки IT Beeline Казахстан Майи Батырбековой.

Финансист по образованию, но айтишница по предназначению, Майя преодолела за два года путь от Engineering Manager до директора по поддержке и развитию IT. Она отмечает, что именно в сфере информационных технологий важно качество решений, их новизна, эффективность. И ни один из параметров вроде возраста или гендера не определяет специалиста. Лишь талант и упорство.

— Майя, в 2011 году вы сами соревновались и заняли призовое место в чемпионате Казахстана по сайтостроению с проектом сайта для детского дома № 2. Зная ситуацию изнутри, как вы считаете, изменились ли состязания и участники за последние 10-15 лет?

— Уровень соревнований по сайтостроению и спортивному программированию качественно изменился. Изменились задачи, их сложность и требования к решениям. Хочу отметить, что в лучшую сторону изменился уровень компетенций и теоретических знаний студентов, которые приходят на практику, и выпускников. А выборка для меня достаточно обширная, поскольку это мероприятие — не единственное для нас, мы регулярно проводим Beeline Bootcamp, специальный ивент для талантливых студентов и выпускников, которые хотят начать карьеру в IT и digital.

По сути, их погружают в карьеру, передают знания через людей, помогают определиться с направлением карьеры, погрузиться в корпоративную культуру компании и значительно повысить шансы на успешное трудоустройство за счет того, что по итогам проводятся интервью с активными кандидатами, которые претендуют на оплачиваемую стажировку или трудоустройство. В этом году мероприятие будет проводиться в шестой раз и пройдет 15 марта в Астане, в NU. Это площадка, где встречаются реальные задачи рынка и релевантные проекты. Есть показательные кейсы, когда участники Bootcamp в последующем становились сотрудниками компании.

Еще один ивент, где встречаются эксперты индустрии и молодежь — ежегодная IT-конференция Beetech conf. В этом году она будет проходить по трем стримам: Management (Agile & Product), Engineering, Big Data. Традиционно мы приглашаем известных спикеров из казахстанских и зарубежных IT-компаний. В конечном итоге такие ивенты позитивно влияют на профессиональное комьюнити и ситуацию на рынке труда в IT-сфере.

Если сравнивать тех, кто приходил пять лет назад, и тех, кто нанимается сейчас, видна положительная динамика. Нынешние кандидаты приходят уже подготовленные, с хорошей теоретической основой, с которой легче наработать практику. Далее уже формируется приверженность ценностям компании.

— На что могут рассчитывать студенты в вашей компании?

— Мы открываем позиции в зависимости от потребностей проекта и ищем знания, конкретные скиллы. Хочу пояснить, что мы не просто стремимся «закрыть» потребность, и стажер — это не «бесплатные руки», это наш потенциальный коллега, поэтому мы готовы в них вкладываться. Есть оплачиваемые стажировки. Мы готовы дать экологичную поддерживающую среду, как раз ту, где специалиста определяют его способности.

— Какие решения доверяют студентам?

— У меня есть несколько продуктов, которые связаны с клиентами, и к решению задач были привлечены студенты. Это, например, приложения, где молодые умы привносят свежий взгляд и крутые решения. Так же в моей практике были кейсы, когда выросла эффективность благодаря предложениям по автоматизации процессов.

— Какие есть стереотипы в IT индустрии?

— Для тех, кто вне контура, существует стереотип, что это мужские профессии, что может встречаться предвзятое отношение по гендерному признаку, что труд оплачивается по-разному. Но я считаю, что это не соответствует действительности. Если ты обладаешь знаниями, не имеет значения, сколько тебе лет, парень ты или девушка. Важно, что есть экспертиза и ты предлагаешь хорошие решения. У меня был опыт на начальном этапе моей карьеры. Во время учебы у нас были менторы и, естественно, были свои «звезды», а особых ожиданий к нам не было. Я предложила эффективное решение и в итоге наши работы считались одними из лучших. Важно то, что ты делаешь.

Стереотипы есть, но они, к счастью, не работают. Девушки пишут приложения, возглавляют команды разработчиков, обладают техническими навыками и soft skills — лидерство, коммуникативные навыки, эмпатия, тайм-менеджмент. Наша молодежь талантлива и готова тратить время на углубление своих знаний. При этом для меня важно, чтобы кандидат был без предубеждений, open minded, не боялся делать ошибки, хотел менять этот мир.

— Ценный совет, который вы хотели бы дать участницам?

— Делайте backup (смеется). Это правило, которое усваиваешь с самого начала! Еще один момент — советую не спешить. Берясь за проект, новую задачу, переходя с этапа на этап, не рваться за мнимыми показателями, подходить к любому вопросу осознанно, с ответственностью, потому что в нашей сфере цена ошибки очень высока. Должны быть не только личные амбиции и персональное позиционирование, а командная работа. Это вопросы роста. Думаю, что каждый рано или поздно через это проходит.

Взгляд изнутри

О том, как влияют ивенты и как к ним готовятся, мы поинтересовались непосредственно у участниц и их представителей.

Айдана Сабитбек работает учителем информатики в Лицее «Білім-Инновация» в Кызылорде и является тренером сразу трех участниц CodeW — Әсемай Бахытжан (10 класс), Жаннұр Бауржанқызы (9 класс) и Аружан Сайлыбаевой (9 класс).

«Участие учеников в спортивных программах направлено на обмен опытом и развитие профессиональных навыков. Они ведь общаются между собой, у них одни и те же интересы. Я верю, что этот конкурс способствует тому, чтобы ученицы могли тренировать умение быстро реагировать и находить эффективные решения за короткое время. Это отличная возможность натренировать навыки и подготовиться к международным соревнованиям», — считает Айдана.

— В чем заключается подготовка к состязаниям по спортивному программированию?

— В процессе подготовки к соревнованиям и олимпиадам ученики решают задачи на различных онлайн-платформах, я даю материал для самостоятельного изучения, много задач разного уровня. Подготовка проводится ежедневно, а во время каникул, как правило, организуются специальные кэмпы.

— Какие планы на краткосрочную перспективу?

— В этом году мы планируем участвовать в отборе олимпиады Европейской женской олимпиады по информатике EGOI-2024. Это международное ежегодное соревнование для девушек. Всего на этот конкурс будет отобрано только четыре участницы из Казахстана. К слову, одна из моих учениц, Әсемай Бахытжан, участвовала в EGOI-2023, проходившем в Швеции. Она воочию убедилась, что уровень состязаний очень высокий, нам предстоит серьезная подготовка.

Помимо подготовки к олимпиадам наши ученики активно участвуют в научных проектах и соревнованиях по робототехнике. В настоящий момент мы также осваиваем разработку на различных платформах и изучаем принципы искусственного интеллекта.

Студентка первого курса NU Cyber security Гаухар Токтагулова считает, что в изучаемой ею области девушек еще мало. Студентка намерена разработать проекты в части управления и защиты государственных баз данных, ее интересует защита персональных данных наших граждан. Соревнования по спортивному программированию позволяют подходить к решению задач комплексно, это держит ее в тонусе — сжатый объем времени и задачи попадаются сложные и от того интересные. Сейчас она работает в составе команды разработчиков над телеграм-ботом для анонимного сбора медицинских данных.

Первокурсница NU Диана Қуанышқызы изучает Computer science: «После годовой программы (foundation) я участвовала в Code Girl Summer — это такой специальный кэмп. На меня произвели впечатления спикеры с огромным опытом. Мы получили вводные знания по AI, machine learning, дизайну, и я смогла понять, какая именно область мне интересна. И сегодня был вдохновляющий воркшоп. Я регулярно участвую в таких соревнованиях, в хакатонах — это дает ценный навык. Помимо учебы мастер-классы и практика дают мне преимущества».

Таймас Тазабеков, студент 1 курса NU Mining Engineering, поделился, что пришел на меропрятие поддержать сокурсниц, но у него в планах — перевестись на Robotics: «Думаю, что гендерные стереотипы существуют. Однако на нашем курсе тоже немало девочек. Примерно из 80 студентов около 30 — девушек, хотя раньше считалось, что горное дело — это из разряда мужских профессий. Поэтому я очень хорошо отношусь к таким соревнованиям — учащиеся школ будут видеть, что в университете обучаются девочки по профессиям, с которыми связаны гендерные стереотипы, и достигают успеха».

IT-индустрия требует решений не только для того, чтобы найти, привлечь, но и для того, чтобы удержать кандидатов. Супер-офисы, гибкие условия, целые пространства для творчества и отдыха в офисе, дополнительные курсы и нематериальные формы мотивации — все это делается для того, чтобы работник ощущал себя нужным, важным, признанным, востребованным. Равные права и возможности, отсутствие токсичности позволяют привлечь специалистов с самым разнообразным бэкграундом. За счет этого, получая обратную связь и понимая потребности всех категорий пользователей, компании находят комплексные решения, охватывают новые сегменты целевой аудитории, расширяют линейку продуктов. То есть, это просто модно — это требование рынка.

Победительницам CodeW 2024 вручили памятные призы и дипломы. Призовой фонд составил 500 тысяч тенге. По итогам состязаний лучших результатов достигли:

В категории Beginner:

— Виктория Татаренко — «Специализированная школа-лицей информационных технологии «Озат» (10 класс)

— Гульнур Мейрмаханова — Nazarbayev University CS'27 (1 курс)

— Камила Галеева — РФМШ Астана, (11 класс)

— Мадина Жахина — Nazarbayev University, CS'26 (2 курс)

— Аманиса Ушурбакиева — Nazarbayev University, Foundation

Intermediate:

— Алиса Абдулова — РФМШ Алматы (10 класс)

— Мадина Аманкелдинова — Nazarbayev University CS'27 (1 курс)

— Мерей Темирзинова — Nazarbayev University CS'27 (1 курс)

— Камила Ташимова — Nazarbayev University CS'27 (1 курс)

— Гаухар Наурызбаева — Nazarbayev University CS'25 (3 курс)

Advanced:

— Айжан Кенжебаева — Nazarbayev University, CS'26 (2 курс)

— Дана Даменова — Astana IT University (3 курс)

— Әсемай Бахытжан — БИЛ Кызылорда (10 класс)

— Жаннұр Бауржанқызы — БИЛ Кызылорда (9 класс)

— Мөлдір Ажимуханбет — Nazarbayev University, CS'26 (2 курс).