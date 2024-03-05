Область Абай активно включилась в тренд цифровизации и IT-инноваций

На сегодняшний день стоит важная задача: формирование ведущих IT-компаний и создание привлекательного центра для молодых перспективных IT-специалистов.

В университете Шакарима открыта Академия Huawei ICT. Она направлена на подготовку специалистов в сфере IT, обучение и повышение квалификации. В ходе встречи между университетом и компанией «Huawei» был подписан меморандум о сотрудничестве и развитии образования в сфере IT. Стороны будут проводить тренинги по информационным технологиям, приглашать студентов для получения сертификатов Huawei, развивать их таланты и практические навыки.

В программу обучения входят курсы по технологиям IP, искусственному интеллекту, Big Data, сетевой безопасности, маршрутизации, беспроводным сетям, системам хранения данных, технологиям облачных вычислений и ряду других технологических направлений. Студенты могут сдать экзамен на получение сертификата международного образца, который дает дополнительные преимущества при трудоустройстве в ведущих компаниях.

В настоящее время количество ICT-академий по всему Казахстану достигло 33, а количество студентов, прошедших образовательные курсы — более 5000.