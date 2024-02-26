«Ничего страшного нет»: глава Нацбанка о контроле мобильных переводов

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, как введение контроля банковских переводов казахстанцев отразилось на показателях безналичных платежей в Казахстане.

Тимур Сулейменов отметил, что за январь в Казахстане примерно на 30% снизились платежи через мобильные переводы, передает Zakon.kz.

«Нам по некоторым точкам даже пришлось обеспечить подкрепление наличной валютой, потому что люди сначала побежали за наличкой. После предоставления разъяснений, консультаций со стороны Комитета государственных доходов ситуация успокоилась и будет успокаиваться в дальнейшем, потому что там ничего такого страшного нет. Надеемся, что уровень безналичных платежей восстановится», — добавил он.

20 февраля сообщалось, что суммы от 255 тыс. тенге по мобильным переводам казахстанцев, в течение трех месяцев получающих на счета деньги от 100 и более граждан, могут стать основанием для проверки налоговиков.