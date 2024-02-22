Мобильными переводами на сумму 255 тысяч тенге могут заинтересоваться налоговики

Условия налогообложения мобильных переводов в Казахстане могут пересмотреть.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, отвечая на депутатский запрос. Так, мобильными переводами казахстанцев, в течение трех месяцев получающих на счета деньги от 100 и более граждан на сумму, превышающую 3 МЗП (255 тысяч тенге), заинтересуются налоговики. Также, по словам министра финансов, согласно предпринимательскому кодексу, обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат лица, годовой доход которых от предпринимательства превышает 12-кратный минимальный размер заработной платы (около 1 миллиона тенге-ред.), передает Sputnik.

В 2023 году общая доля безналичных платежей в розничном товарообороте составила 86%. В целом, наблюдается активное использование населением QR-платежей. С использованием QR за период апрель–октябрь 2023 года проведено 1,2 млрд операций на сумму 6,3 трлн тенге, что составляет 17,0% от количества операций.

Всего безналичные транзакции населения Казахстана за последние три года выросли в четыре раза, составив по итогам 11 месяцев 2023 года 127,4 трлн тенге.