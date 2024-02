Qazaqstan Investment Corporation и Sturgeon Capital Ltd. создадут венчурный фонд Sturgeon Emerging Opportunities II LP

Стороны подписали соответствующее соглашение.

АО «Qazaqstan Investment Corporation» и международная управляющая компания Sturgeon Capital Ltd. договорились о создании венчурного фонда Sturgeon Emerging Opportunities II LP. Подписи под документом поставили председатель правления QIC Ерболат Жолат и председатель правления Sturgeon Capital Ltd. Киян Зандие (Kiyan Zandiyeh). Церемония подписания состоялась в рамках ежегодной встречи инвесторов, партнеров и портфельных компаний под управлением Sturgeon Capital Ltd. Планируется, что фонд будет финансировать проекты в различных секторах IT на стадиях pre-Seed, Seed, A, B.

«Привлечение иностранных инвестиций в Казахстан — одна из основных задач Qazaqstan Investment Corporation. Мы продолжаем эту работу и рады, что в рамках сотрудничества со Sturgeon Capital в развитие казахстанских IT проектов будут инвестированы дополнительные средства, в том числе зарубежные. В целом, мы ожидаем, что совместная работа Qazaqstan Investment Corporation со Sturgeon Capital Ltd. повлечет за собой присоединение к фонду институциональных инвесторов, а также крупных частных зарубежных инвесторов», — сказал Ерболат Жолат.

«Мы рады приветствовать Qazaqstan Investment Corporation в качестве нашего партнера. Венчурный рынок Казахстана активно развивается и наше сотрудничество, уверен, придаст ему дополнительный толчок. Помимо этого, стоит отметить, что Казахстан является точкой входа на рынок Центральной Азии и мы будем рады рассмотреть перспективные проекты в регионе», — отметил Киян Зандие.

Согласно документу, основной географический мандат фонда составят Казахстан и страны Центральной Азии.