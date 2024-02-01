Работодателей обязали отправлять электронные уведомления о несчастном случае на производстве

Правила направления в электронном формате акта о несчастном случае в Министерство труда утвердили в Казахстане.

Министерство труда приказом от 26 января 2024 года утвердило Правила направления в электронном формате акта о несчастном случае в уполномоченный государственный орган по труду. В правилах говорится, что каждый несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью и вызвавший у работника или работников потерю трудоспособности в соответствии с медицинским заключением (рекомендацией), подлежит расследованию, передает Zakon.kz.

По окончании расследования каждого несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, в соответствии с материалами расследования работодатель обязан не позднее трех рабочих дней оформить акт о несчастном случае и направить его в электронном формате в уполномоченный государственный орган по труду (то есть в министерство труда). Акт о несчастном случае направляется через информационный портал Электронная биржа труда. Для этого работодатель регистрирует личный кабинет с подтверждением электронной цифровой подписью.

В личном кабинете работодатель прикрепляет акт о несчастном случае в виде сканированной копии и отправляет в информационную систему по охране труда и безопасности, подписав его ЭЦП.

Приказ вводится в действие 10 февраля 2024 года.