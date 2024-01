В Алматы обсудили AI в цифровой трансформации

Как применять и регулировать ту силу, которая разрастается на глазах у всего человечества?

26 января состоялась очередная встреча, организованная Almaty IT Community Club и Awara IT, в ходе которой эксперты и гости мероприятия обсудили тему по использованию искусственного интеллекта и его применение в цифровой трансформации. Встречу открыла Асем Болатжан, основатель Almaty IT Community Club. Она отметила не только актуальность темы ИИ, но и обратила внимание на то, что сейчас реализуется много интересных проектов, которые, однако, являются «псевдо ИИ». Именно поэтому важно уметь распознать, где же действительно искусственный интеллект. Так же важно понимать, зачем он нужен компании.

«Цифровая трансформация — это бесконечный процесс, в котором мы находимся, каждый в своей компании. И умение отличить реальные проекты ИИ — это хороший навык, чтобы понимать, как искусственный интеллект действительно может помочь в цифровой трансформации», — отметила Асем Болатжан.

В рамках митапа состоялось выступление нескольких спикеров Awara IT Казахстан (Александра Ермакова, управляющего директора, Антона Ватова, руководителя направления аналитики и ИИ, и Наргис Омаровой, эксперта по инновационным решениям), а также Элисара Нурмагамбетова, Forbes 30 under 30 North America, и Ермека Рустембек-улы, CEO Центра цифрового права.

Представители Awara IT рассказали о трендах в ИТ и роли ИИ в них, а также осветили тему трансформации розничной торговли с помощью ИИ.

Среди трендов ИИ эксперты назвали демократизацию генеративного ИИ, индустриальные облачные платформы и интеллектуальные приложения. Также можно отметить цифровых аватаров и виртуальных ассистентов. Еще десять лет назад было трудно представить, что компании и потребители во всем мире ежедневно будут использовать генеративный искусственный интеллект для автоматизации задач, написания документов, проведения исследований рынка или даже базового кодирования. Однако развитие больших языковых моделей и генеративного искусственного интеллекта только началось. Ожидается, что в ближайшие два года рынок генеративного искусственного интеллекта вырастет на 65%. По данным AltIndex.com, к 2026 году генеративный искусственный интеллект станет индустрией стоимостью порядка 100 миллиардов долларов.

Выпуск ChatGPT от OpenAI стал поворотным моментом для мировой индустрии ИИ. Чат-бот, ставший самым быстрорастущим приложением в истории со 100 миллионами пользователей всего за два месяца, превратил искусственный интеллект в одну из самых громких историй 2023 года. В то время как ChatGPT был самой популярной демонстрацией генеративного искусственного интеллекта, другие инструменты искусственного интеллекта, такие как Character.ai, DeepL, Quillbot, Midjourney и Capcut также достигли миллиардов посещений, что свидетельствует об огромном потенциале этого рынка. С 2020 по 2023 год объем рынка генеративного ИИ взлетел на колоссальные 690%, с $5,7 млрд до $44,9 млрд. За последние три года рынок практически удвоился, при этом ежегодные темпы роста колеблются между 93% и 106%. И хотя аналитики Statista ожидают, что ежегодные темпы роста замедлятся в 2024 году, стоимость всего рынка все равно увеличится на 48,4% и достигнет 66,6 миллиардов долларов. Двузначный рост продолжится и в последующие годы: к 2026 году стоимость генеративного ИИ достигнет 100 миллиардов долларов, что всего за два года продемонстрирует огромный рост на 65%. Ожидается, что к 2030 году эта цифра увеличится более чем вдвое и превысит 207 миллиардов долларов.

В рамках митапа спикеры представили программные решения на основе ИИ, которые помогают бизнесменам в анализе данных розничной торговли и автоматизируют создание контента для коммуникации с заказчиками. Технологии ИИ могут обеспечить персонализированный подход к каждому клиенту, повысить лояльность и уменьшить отток клиентов в высококонкурентной среде, помогут эффективнее управлять рисками и соблюдать законодательные требования, способны улучшить борьбу с мошенничеством.

Одним из гостей мероприятия стал Бахтияр Мухаметкалиев, заведующий отделом контроля и документационного обеспечения аппарата правительства РК. Он отметил, что тема ИИ сегодня весьма актуальна и обсуждается на самом высоком уровне.

«У государства уже очень много кейсов по цифровизации, вы и сами видите, как далеко мы продвинулись. Так вот, со всем этим массивом данных, с теми же обращениями, которые поступают, нужно работать. И как раз здесь можно использовать элементы искусственного интеллекта. Поэтому в этом направлении мы будем работать», — отметил Бахтияр Мухаметкалиев. Он также добавил, что доступ к некоторому пулу данных планируется предоставлять бизнесу и стартапам, чтобы они могли развивать собственные проекты. Разумеется, будут соблюдаться требования безопасности.

Тему продолжил Элисар Нурмагамбетов. Его выступление касалось развития суверенного ИИ и того, почему государствам необходимы свои собственные модели.

«Сейчас все рвутся в искусственный интеллект. Но это просто метод коммуникации с машиной. На примере с микроволновкой — вы все ею пользовались. Но не обязательно каждому из вас знать, как она устроена. То же самое с моделями ИИ — не обязательно эту модель создавать, можно просто ею качественно пользоваться. На примере озвучки фильмов — есть такой стартап ElLaps, который за два года достиг капитализации в миллиард долларов. И все, что они делают — это озвучка фильмов с помощью ИИ. Сейчас любой фильм можно озвучить на любом языке примерно за 1000 долларов. Почему такого нет в Казахстане и вообще в тюркских странах? Потому что мало данных и мало железа. Другие примеры — это здравоохранение, телеком, судебная система. Вместе с тем, сейчас очень многие страны идут на то, чтобы создавать свой суверенный ИИ, свою большую языковую модель. Почему это нельзя сделать на ChatGPT или на других подобных моделях? Потому что данные будут утекать. А это критично для многих сфер, таких как финансы, госсектор и т. д.», — говорит Элисар Нурмагамбетов.

Спикеры и участники затронули также тему того, насколько модели ИИ могут быть субъектом права. Особенно это станет актуальным при появлении страновых моделей и широком внедрении ИИ в те или иные сферы жизни. Кто будет нести ответственность за действия и решения, принятые на основе ИИ? Будут ли это владельцы и пользователи систем, или их разработчики? Как раз о юридическом аспекте рассказал Ермек Рустембек-улы. Он выступил с темой о «подводных камнях» в регулировании искусственного интеллекта.

«Тема ИИ будоражит всех. Многие говорят, что он будет практически повсеместно, что ИИ изменит нашу жизнь, возможно, мы даже получим какой-то цифровой апокалипсис. Проблема в появлении большого количества недостоверных сведений, которыми ИИ также оперирует и на их основе выдает ответы. И во всем мире звучит вопрос — как, все-таки, его регулировать. Мое мнение — как бы это страшно ни звучало, но попытки регулирования ИИ смешны и нелепы. Пока ИИ не дотягивает до человеческого мышления, но машина быстро учится. И та страна, которая создаст действительно общий ИИ, получит неоспоримое глобальное преимущество. Именно поэтому здесь сейчас фигурируют такие огромные деньги. И я согласен с Элисаром — необходимо развивать суверенный ИИ. Об этом говорил Касым-Жомарт Токаев на недавнем форуме Digital Bridge. Когда на кону такие ставки, ни одна страна в мире не подарит нам и даже не продаст развитые технологии машинного обучения и ИИ. Именно поэтому важно самим развивать это, инвестировать в это», — высказался Ермек Рустембек-улы.

Он отметил, что уже пора признать — искусственный интеллект — это не та сила, которую можно поставить под регулятивный контроль. Ее можно только замедлить при наличии глобального консенсуса, которого сегодня нет. В Казахстане же никаких подходов к регулированию ИИ и разбору кейсов не выработано. Это предмет серьезных дискуссий, для которых важно консолидировать экспертов.