Снизить комиссию на безналичную оплату за товары требует мажилисмен

Эквайринговые проценты превышают сумму подоходного налога, выплачиваемого предпринимателем государству.

Депутат мажилиса парламента РК Руслан Берденов в своем запросе от 24 января 2024 года заявил, что эквайринг при безналичном расчете слишком высок для предпринимателей, из-за чего многие магазины находятся на грани закрытия. Он обратился к председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадине Абылкасымовой, передает Zakon.kz.

В стране зарегистрировано более двух млн предпринимателей: 1,7 млн индивидуальных предпринимателей, 440 тыс. — представителей малого, 2800 — среднего и 1000 — крупного бизнеса, в том числе более 50 тыс. магазинов. По словам мажилисмена, все они ежедневно осуществляют процесс эквайринга (безналичная оплата).

В 2023 году инфляция составила 9,8%. Цены на продукты питания выросли на 9,2%, непродовольственные товары — на 9,9%, платные услуги — на 12%.

«В результате резкого снижения объема продаж магазины оказались на грани закрытия. Отмечу, что магазины работают в режиме розничного налога и платят налог с оборота в размере 4%. Однако есть еще один фактор, который создает дополнительную финансовую нагрузку на предпринимателя — это эквайринговая комиссия. Предприниматель платит банкам комиссию в размере до 3,5% за процесс эквайринга при безналичном расчете за каждый проданный товар или оказанную услугу. Эквайринговые проценты превышают сумму подоходного налога, выплачиваемого предпринимателем государству», — говорит Руслан Берденов.

Государственный налог, способствующий развитию предпринимательства и предусматривающий различные программы, моратории, субсидии, составляет 4% раз в месяц, а банки, получающие сверхприбыль от кредитования, зарабатывают до 3,5% с каждого дополнительного перевода. От этого процесса, по мнению депутата, проигрывают и предприниматель, и потребитель, и государство.

«При этом банки второго уровня взимают комиссию по QR — от 0,5% до 0,95%, по собственным картам — от 1,75% до 3%, по картам других банков — от 1,5% до 3%», — отметил мажилисмен.

«Предлагаю снизить размер эквайринга. Уменьшить объем средств, переводимых за границу для эквайринга в международных платежных системах (Visa, Mastercard, UnionPay). Увеличить поступления в бюджет и снизить дополнительную финансовую нагрузку на предпринимателей за счет внедрения независимой ни от кого „Единой национальной платежной системы“. Пересмотреть механизмы налогообложения всех банковских и финансовых организаций, зарабатывающих на эквайринге», — высказался Руслан Берденов.