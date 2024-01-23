Когда появится национальная система оплаты товаров и услуг в Казахстане?

Эта инициатива Национального банка следует за действиями, начатыми в 2021 году, направленными на стандартизацию QR-кодов в стране.

Национальный банк стремится внедрить систему межбанковских платежей через QR-коды к концу текущего года. Этот шаг предоставит гражданам возможность оплачивать услуги и совершать транзакции с использованием QR-кода одного банка в приложении или устройстве другого банка, передает Alfa.kz.

На данный момент уже несколько банков предоставляют сервис оплаты через QR-код, но внедрение единой системы межбанковских платежей будет значительным шагом вперед. По словам представителей Национального банка, запуск новой системы планируется в конце 2024 года.

Это изменение не только облегчит процесс оплаты, но и создаст удобство для клиентов, позволяя осуществлять QR-оплату через приложение одного банка с использованием приложения или устройства другого банка. Такая межбанковская интеграция позволит гражданам более гибко управлять своими финансами и выбирать предпочтительные банковские решения.

Эта инициатива Национального банка следует за действиями, начатыми в 2021 году, направленными на стандартизацию QR-кодов в стране. Одним из главных аспектов этой инициативы было обеспечение единого терминала, совместимого со всеми банками Казахстана, что создает единый и удобный опыт для клиентов, а также снижает барьеры для предприятий, которые теперь смогут обходить необходимость использования нескольких терминалов для различных банков.