Kazakhstan Technology Summit 2024 – исследуй, погружайся, вдохновляй

В Алматы завершилась конференция для IT-директоров Kazakhstan Technology Summit 2024, которая привлекла внимание экспертов, представителей индустрии и технологических гигантов.

Kazakhstan Technology Summit 2024 предоставил участникам уникальную возможность исследовать, вдохновиться и погрузиться в мир цифровых технологий. Организаторами мероприятия выступили Kazakhstan Growth Forum и КСЖ Коммеск-Өмір. Ключевыми моментами конференции стали профессиональные доклады и панельные обсуждения, которые включили в себя широкий спектр тем: от стратегии управления данными и Data Management до искусственного интеллекта и вызовов цифровой трансформации.

Среди основных технологических трендов спикер K-Tech 2024 Марко Стефанчич из компании Gartner обозначил промышленные облачные платформы, противостояние угрозам и управление кибербезопасностью, дополнительно подключенную рабочую силу, защиту инвестиций, использование искусственного интеллекта, как партнера и другие.

На пике трендов — АI и генеративный AI, но остаются вопросы в части доверия, рисков и управления безопасностью, например, если компании используют AI для кредитования. Так, 48% технологичных компаний в мире так или иначе уже внедрили технологию искусственного интеллекта, часть из них в 2024 году увеличили бюджет на AI на 45%. Однако 40% компаний уже пострадали от проблем, связанных с сохранением конфиденциальности и безопасным использованием AI. 73% IT-компаний запустили более 100 моделей искусственного интеллекта.

Прогнозируется, что к 2028 году в архитектуре всех бизнес-приложений будет обязательным встраивание AI.

Поскольку в ближайшем будущем порядка 20% клиентов компаний станут вычислительные машины, соответственно, на повестке — тренд безопасности и защиты будущего.

В течение двух лет 75% CIO будут отвечать за использование устойчивых технологий.

О цифровой трансформации бизнеса при помощи NO-CODE технологий рассказали спикеры Дмитрий Паршуто, директор по продажам в Центральной Азий компании Creatio, и Майя Кайгородцева, заместитель генерального директора Soft creation. Спикеры поделились опытом работы с компонируемой архитектурой NO-CODE эры. Поясним, NO-CODE — это инструменты, которые позволяют без кода создавать бизнес-решения, а также блоки, из которых можно компоновать программируемые части. Подход к NO-CODE технологиям спикеры рассмотрели со сторон вендоров и партнеров, которые внедряют эти решения. Спикеры рассказали про текущую ситуацию в IT, о том, что потребности в автоматизации растут с каждым днем, а ресурсы и финансы не всегда им соответствуют. У Creatio есть единая платформа для автоматизации процессов и CRM с помощью NO-CODE технологий. Спикеры сделали краткий обзор и показали готовые решения по маркетингу, продажам, финансам, логистике и др. Эксперты ответили на главный вопрос своего доклада: «Зачем NO-CODE бизнесу?». Ответ очевиден. Такие технологии упрощают вывод продуктов на рынок и сокращают привлечение IT-ресурсов. С помощью NO-CODE технологий цена ошибки ниже, чем при традиционных подходах к IT-инфраструктуре.

Про вызовы цифровой трансформации рассказали IT-эксперты Forte Bank Александр Жолковский и Глеб Гусак. Амбициозные задачи в Forte Bank решаются с помощью проактивного подхода и soft-навыков. Разумеется, на первом месте — компетентная команда, плюс новая архитектура, производственный процесс и платформенные решения. Спикеры поделились ключевыми моментами своей работы: выстраивание event-driven architecture, применение domain-driven design, создание омниканальных бизнес-доменов и платформенных решений на уровне всего банка, а также единый процесс разработки для всех команд и ввод единого стандарта к ведению задач и документации.

В рамках саммита подведены итоги конкурса The Best CIO и The Best IT-project. Лучших IT-профессионалов отметили за успешную реализацию проектов. В номинации «The Best CIO» победу одержал руководитель IT-направлений и сооснователь компании EasyTap Темирлан Кабылбеков. EasyTap — сервис, который предоставляет предпринимателям возможность поиска временных сотрудников на почасовой основе, эффективно решая проблему нехватки персонала. В номинации «The Best IT-project» победил проект Daryn online по разработке онлайн-платформы для доступности качественного школьного образования.

Саммит стал важным событием, способствующим обмену знаниями в области развития IT-индустрии. Сосредоточение на цифровых горизонтах и будущем технологий показывает, что Казахстан готов двигаться вперед к инновациям и изменениям, которые могут привести к новым возможностям и преобразованиям в нашей жизни.