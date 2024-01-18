Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-ноябре 2023 года

Выручка операторов с начала 2023 года составила более 1,1 трлн тенге.

Январь–ноябрь 2023

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–ноябрь 2023 года казахстанские операторы связи заработали 1,113 трлн тенге, что на 11% больше объема услуг связи в январе–ноябре 2022 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–ноябре ушедшего года составил 26 млрд тенге, что находится примерно на 3% ниже объема аналогичного периода 2022 года (здесь и далее); интернет-услуги — 515,3 млрд тенге (на 20% больше) и услуги сотовой связи — 236,3 млрд тенге (+3%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 225,1 млрд тенге (+7%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 87,7% всего рынка телекоммуникаций республики.

Ноябрь 2023

Услуг связи в ноябре 2023 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 109 млрд тенге, что на 8% больше объема ноября 2022 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в ноябре 2023 года составила 1,34 млрд тенге против 1,6 млрд тенге годом ранее (-17%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,31 млрд тенге (-3%). От услуг интернета операторы выручили 51,4 млрд тенге (+18%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,16 млрд тенге против 3,86 млрд тенге годом ранее (+8%); от услуг мобильной связи — 23,4 млрд (+7%); от прочих телекоммуникационных услуг — 21,1 млрд тенге против 21,4 млрд тенге за аналогичный период 2022-го (нейтрально).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В ноябре 2023 года число абонентов фиксированного интернета превысило 3 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем ушедшего года — 100,6%), абонентов сотовой связи — 25,26 млн единиц (100,4%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 17,74 млн единиц (100,1%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи снизился на 1% — до 70,2%.