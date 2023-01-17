Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-ноябре 2022 года

С начала года операторы заработали более триллиона тенге.

Январь–ноябрь 2022-го

По данным Бюро национальной статистики РК, за 11 месяцев текущего года объем телеком-рынка составил 1,001 трлн тенге, что на 7,6% больше объема услуг связи в январе–ноябре 2021 года (по состоянию на январь–ноябрь 2021-го рост составлял 12,9% — справочно). Объем услуг местной телефонной связи в январе–ноябре текущего года составил 26,8 млрд тенге, что на 16,4% меньше объема аналогичного периода 2021 года; услуг сети интернет — 428,8 млрд тенге (на 15,3% больше), услуг сотовой связи — 228,5 млрд тенге (на 2,5% меньше).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе 86,8% всего рынка телекоммуникаций республики.

Ноябрь 2022

В ноябре 2022 года операторами связи, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано услуг на сумму 100,5 млрд тенге, что на 12,8% больше объема услуг связи в ноябре 2021 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородней и международной телефонной связи в ноябре 2022 года составила 1,6 млрд против 1,48 млрд годом ранее. Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,39 млрд тенге (-17%). От услуг интернета операторы выручили 43,5 млрд тенге (+20%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,86 млрд тенге против 3,76 млрд тенге годом ранее (+3%); от услуг мобильной связи — 21,9 млрд (+3%); от прочих телекоммуникационных услуг — 21,4 млрд тенге против 19,1 млрд тенге за аналогичный период 2021-го (на 12% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В ноябре 2022 года число фиксированных телефонных линий составило 2,87 млн (+10 тысяч), количество абонентов сотовой связи составило 25 млн единиц (нейтрально), из них почти 17,4 млн имеют доступ к интернету (-200 тысяч). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 69,5% (67,8% по итогам ноября 2021-го — для справки). Наконец, количество абонентов фиксированного интернета составило 2,87 млн (прирост около 20 тысяч).

Самое главное

Как мы и предполагали, ежемесячные доходы телекома превысили 100 млрд тенге. Впервые за всю историю наблюдений. Таким образом, год отрасль может закончить на отметке плюс-минус 1,1 трлн тенге.