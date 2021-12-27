Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-ноябре 2021 года

С начала года операторы заработали 920,4 млрд тенге.

Услуги связи в январе–ноябре 2021

За январь–ноябрь текущего года объем телекоммуникационного рынка, по данным Бюро национальной статистики РК, вырос на 12,9% к аналогичному периоду 2020-го. Объем услуг междугородной и международной телефонной связи составил 17,3 млрд тенге, что на 12,1% меньше объема аналогичного периода 2020 года; услуг сети интернет — 367,4 млрд тенге (на 19,8% больше), услуг сотовой связи — 230,1 млрд тенге (на 7,6% больше).

«Большая тройка» концентрирует в себе более 85% всего рынка телекоммуникаций республики.

Услуги связи в ноябре 2021

Услуг связи в ноябре текущего года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 89,07 млрд тенге, что почти на 15,2% больше объема услуг связи в ноябре 2020 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в ноябре 2021 года составила 1,48 млрд против 1,74 млрд годом ранее — это почти на 15% меньше. Доходы в секторе местной телефонной связи в ноябре 2021-го составили 2,87 млрд тенге (-6%). От услуг интернета операторы выручили 36,4 млрд тенге (+22%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,76 млрд тенге против 3,5 млрд тенге годом ранее (+7,6%); от услуг мобильной связи — 21,2 млрд (+8,7%); от прочих телекоммуникационных услуг — 19,1 млрд тенге против 15,1 млрд тенге за аналогичный период 2020-го (на 26,1% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В ноябре 2021 года число фиксированных телефонных линий составило 3,005 млн единиц (-12 тысяч), количество абонентов сотовой связи составило 24,33 млн единиц (+50 тысяч), из них почти 16,5 млн имеют доступ к интернету. Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи несколько вырос, составив 67,8%. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,75 млн (+17 тысяч).

Самое главное

Теперь уже очевидно, что рынок намерен преодолеть триллион по итогам года.