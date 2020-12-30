Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-ноябре 2020 года

Рынок продолжает оставаться на высокой волне.

Январь–ноябрь 2020-го

Услуг связи за 11 месяцев текущего года, опираясь на данные Агентства по статистике РК, оказано на сумму 803,9 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 8,4% больше объема января-ноября 2019-го. Объем услуг местной телефонной связи в январе–ноябре 2020 года составил 32,7 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 2,8% меньше объема января-ноября 2019 года; услуг сети интернет и услуг сотовой связи — 301,5 млрд тенге (на 14,3% больше) и 210,8 млрд тенге (на 1,3% больше), соответственно.

Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–ноябре 2020 года приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе 83% всего рынка телекоммуникаций республики.

Ноябрь 2020-го

В ноябре текущего года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 77,3 млрд тенге. Рост к ноябрю 2019-го составил 10,7%. С динамикой на горизонте четырех лет можно ознакомиться на графике.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в ноябре 2020 года составила примерно 1,74 млрд против 2,07 млрд годом ранее — это на 16% меньше. Незначительно выросли доходы (+0,8%) и в секторе местной телефонной связи — в 2020-м они составили 3,05 млрд тенге. От услуг интернета операторы выручили 29,8 млрд тенге (на 18,3% больше, чем годом ранее); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,49 млрд тенге против 3,08 млрд тенге годом ранее (+13,6%); от услуг мобильной связи — 19,5 млрд тенге против 19 млрд тенге годом ранее — рост почти на 2,8%; от прочих телекоммуникационных услуг — 15,14 млрд тенге против 13,2 млрд тенге за аналогичный период 2019-го (на 14,8% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В ноябре 2020 года число фиксированных телефонных линий составило 3,09 млн единиц (в октябре — 3,077 млн — незначительный рост), абонентов сотовой связи — 24,27 млн единиц (в октябре — 24,5 млн — констатируется снижение), из них почти 15,87 млн имеют доступ к интернету (в октябре — 16 млн — констатируется снижение). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 65,4%. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,59 млн единиц (незначительное увеличение).

Самое главное

Рекорды отечественного телекома не иссякают. Помимо валовых показателей, в отрасли продолжается и улучшение качественных параметров — к примеру, уже упомянутое проникновение интернета среди пользователей мобильной связи. Уже ясно, что год завершится для телекома на мажорной ноте — с дивидендами и фейерверками.