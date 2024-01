Анонс: Kazakhstan Technology Summit 2024

Kazakhstan Technology Summit задает тренд для соревнования IТ-коммьюнити, развития компетенций, транслирования лучших практик и консолидации базы знаний в области цифровизации.

19 января в Алматы пройдет международный форум Kazakhstan Technology Summit 2024 (K-Tech), на котором будут раскрыты самые актуальные и горячие темы в IT-сфере. Хедлайнеры саммита — ведущие мировые и казахстанские эксперты IT-индустрии.

Спикер Marko Stefancic из компании Gartner Slovenia and Kazakhstan представит главные стратегические технологические тенденции на 2024 год, и то, как ИТ-руководители могут использовать их для обеспечения будущего успеха организации:

— приоритезация устойчивых технологических тенденций;

— практическая кибербезопасность;

— инвестиции в технологии и разработку программного обеспечения на базе искусственного интеллекта;

— внедрение машинного обучения в рабочие процессы;

— сохранение устойчивости организации при использовании удаленных кадровых ресурсов и другие.

Gartner — американская исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий. Наиболее известна введением в употребление понятия ERP и регулярными исследовательскими отчетами в форматах Magic Quadrants и Hype Cycle.

Сергей Мущенко, генеральный директор WEG CENTRAL ASIA, раскроет тему, посвященную Data Management. Эффективное управление данными является важнейшим элементом развертывания ИТ-систем.

Компания «WEG», штаб-квартира которой расположена в Бразилии, является одним из мировых лидеров по производству электрооборудования. Продукция компании представлена на пяти континентах в 135 странах. Ежедневно «WEG» производит порядка 120 тыс. электродвигателей. Компания имеет более 40 производственных площадок в 14 странах и коммерческие филиалы в 36 странах.

Алиса Плотникова, Executive Director Global CIO, расскажет о трансформации роли CIO в компании. Опираясь на исследование профессионального IT-сообщества, Алиса поделится мнением о стратегической роли CIO в современном бизнесе, и о том, какие задачи стоят перед ним в 2024 году, о новых вызовах и зонах ответственности, а также на развитие каких компетенций важно обращать внимание ИТ-руководителям.

Global CIO — международное профессиональное ИТ-сообщество, в котором состоит более 10000 ИТ-руководителей из 80+ стран. Миссия Global CIO — объединение ИТ-лидеров, консолидация практического опыта в единой базе знаний и выстраивание коммуникаций.

Kazakhstan Technology Summit проводится с 2018 года под эгидой корпоративного фонда Kazakhstan Growth Forum. В числе 250 гостей — владельцы, управляющие и ИТ-руководители бизнеса. В рамках проведения саммита лучшие IT-профессионалы будут отмечены за успешную реализацию проектов, получив заслуженное признание профессионального сообщества. Награждение пройдет в номинациях The Best CIO и The Best IT-project.

Инициатива проведения конкурса The Best CIO/ IT-project призвана отметить ведущих казахстанских IT-директоров, которые внесли свой вклад во внедрение технологий и IТ-решений, эффективно их использовали в своих бизнес-процессах, а также компании, которые разработали прорывные продукты.

Для участия в форуме требуется предварительная регистрация.