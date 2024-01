Tech Garden передал под управление MOST Investments свой венчурный фонд

Tech Garden возобновляет деятельность венчурного фонда GVA Alatau Fund LLC для создания полного цикла экосистемы Индустрии 4.0 в Казахстане.

Инновационный хаб по развитию технологий Индустрии 4.0 в Центральной Азии, Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», действующий под брендом Tech Garden, объявил о возобновлении венчурных инвестиций через GVA Alatau Fund LLC. MOST Investments LTD был выбран в качестве управляющего партнера для эффективного управления средствами, предназначенными для развития индустриально-инновационной деятельности в Казахстане. Отметим, что MOST уже имеет под управлением свой венчурный фонд MOST Ventures, который входит в общую частную экосистему.

«Tech Garden возобновляет деятельность венчурного фонда GVA Alatau Fund LLC для создания полного цикла экосистемы Индустрии 4.0 в Казахстане, включающей в себя акселерационные программы, финансирование стартап-проектов и проведение стартап-батлов. Теперь благодаря венчурному фонду DeepTech-стартапы смогут получать венчурное финансирование в свой капитал. Tech Garden в этой системе останется институциональным игроком, не занимая никакой рыночной позиции, и поэтому среди казахстанских венчурных фондов была выбрана управляющая компания, которой стала MOST Investments LTD. При поддержке всех партнеров и недропользователей, Tech Garden готов ежегодно выделять по $500 000 на развитие проектов Индустрии 4.0, подчеркивая важность совместных усилий для успешной реализации инновационных идей в области технологий. Также хочу отметить, что запуск венчурного фонда в сотрудничестве с рыночным игроком MOST Investments LTD является замыкающим звеном цепочки экосистемы Tech Garden в полноценный цикл, который объединяет индустриально важные стартапы и промышленность», — сказал генеральный директор Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий», действующего под брендом Tech Garden, Бауржан Канкин.

Основное внимание GVA Alatau Fund LLC будет уделено инвестированию в промышленные стартапы, базирующиеся в Казахстане и Центрально-Евразийском регионе, а также компании, основанные предпринимателями из этого региона. Кроме того, будут рассмотрены стартапы из Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).

«Передача под наше управление GVA Alatau Fund LLC является значимым признанием нашей экспертизы и компетенции в инвестиционной стратегии. Этот шаг подчеркивает нашу общую цель с Tech Garden по развитию экосистемы Индустрии 4.0 и подтверждает, что MOST Investments LTD обладает необходимыми ресурсами и знаниями для эффективного направления инвестиций в перспективные стартапы в Казахстане и Центрально-Евразийском регионе. Мы гордимся возможностью способствовать росту и инновациям в этом секторе, внося свой вклад в будущее технологического развития региона», — добавил управляющий партнер MOST Ventures и MOST Investments LTD Алим Хамитов.

GVA Alatau Fund LLC планирует инвестировать в течение пятилетнего инвестиционного периода, предоставляя инвестиции в размере от $50 000 до $750 000 на каждую компанию на различных стадиях развития (pre-seed/seed/series A). Инвестиционный подход будет сосредоточен на Индустрии 4.0, с возможностью рассмотрения других секторов ИТ после одобрения управляющего партнера и акционеров фонда.

Средние чеки по инвестированию представлены следующим образом:

— Pre-Seed: средний размер инвестиций от $50 000 до $150 000

— Seed: средний размер инвестиций от $150 000 до $300 000

— Series A: средний размер инвестиций от $250 000 до $750 000