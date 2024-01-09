Переход на наличные. Спасется ли бизнес уходом от налогов?

Всеобщее декларирование в любом случае не позволит «серым» предпринимателям скрыть свои реальные доходы.

С начала 2024 года все банки обязали передавать органам государственных доходов информацию о казахстанцах, на счета которых поступают деньги от предпринимательства. Если в течение трех месяцев подряд на личный счет человека поступает более 100 переводов от разных лиц ежемесячно, то к нему возникнут вопросы у налоговиков.

Вместе с введением декларирования для ИП и владельцев ТОО и окончанием моратория на проверки бизнеса это привело к тому, что часть предпринимателей стала отказываться принимать платежи через банковские терминалы, требуя у покупателей только наличные деньги. Разбираемся, поможет ли это им уйти от внимания налоговых органов и есть ли в этом вообще смысл.

Что делать покупателям?

В первую очередь важно понять, что если предприниматель требует платить только наличными, а безналичный расчет не принимает — это незаконно. В Казахстане действует требование, по которому продавец или услугодатель должен предоставить разные способы оплаты, не только наличные, но и безналичные.

При этом есть штрафы за отказ от принятия безнала — предупреждение на первый раз, а при повторном нарушении — штраф в размере 40 МРП (147 680 тенге в 2024 году). Если клиенту отказали в приеме безналичных платежей, то он может обратиться в местную налоговую службу — органы государственных доходов.

Почему в переходе на наличные нет смысла?

Дело в том, что даже если клиенты будут платить за товары и услуги наличными, предпринимателям все равно придется объяснять налоговым органам происхождение своих доходов.

С 2024 года, напомним, стартует новый этап всеобщего декларирования — декларации будут сдавать индивидуальные предприниматели, руководители и учредители компаний, а также их супруги. Это нужно для того, чтобы не было уклонения от уплаты налогов.

Например, если кто-то написал в декларации, что не владеет имуществом и живет на минимальную зарплату, а потом за наличные деньги покупает автомобиль, то придется объяснять, за счет чего была сделана покупка. И если нарушения найдут, то придется уплатить не только налоги, но и штрафы.

Более того, 1 января 2024 года закончился мораторий на проверки бизнеса. И если налоговики заподозрят, что предприниматель принимает оплату за товары и услуги наличными, не пробивая фискальные чеки и не платя налоги, то они могут в любое время начать официальную проверку.

Именно поэтому «серые» доходы будет почти невозможно скрыть. Наличные деньги, полученные от бизнеса, в любом случае будут так или иначе тратиться — и если расходы гражданина будут больше, чем его официальный заработок, то придется объяснять происхождение средств. Интересно, что в этом случае человек понесет расходов больше, чем если бы он легально платил налоги со своего бизнеса. Если физическое лицо не сможет объяснить налоговикам, откуда взялись деньги на крупную покупку, например, квартиру или автомобиль, то придется заплатить индивидуальный подоходный налог — 10%. Это более чем в три раза больше, чем налог, который платят ИП на упрощенном режиме в размере 3%. Но если выяснится, что гражданин скрывает свои доходы, то придется заплатить еще и штраф в размере 200% от налогов, которые он должен был бы заплатить ранее, и в размере 300%, если нарушение повторится.

Перевести часть доходов на родственников или знакомых тоже не получится. В таком случае им самим вскоре придется сдавать декларацию и объяснять, откуда у них взялись деньги, несоизмеримые с их официальной трудовой деятельностью.

Более того, предприниматели теряют продажи. Казахстан — один из мировых лидеров по цифровизации, и люди уже привыкли оплачивать покупки банковскими картами или QR. Они будут уходить к продавцам, где удобная оплата безналичными деньгами будет доступна. Наличность как платежное средство уже давно отошла на второй план.

А что делать? Отвечают эксперты

Сейчас для предпринимателей сложилась ситуация, когда открыть ИП, принимать оплату на предпринимательский счет и платить налоги можно онлайн прямо в банковских мобильных приложениях для бизнеса. Там уже все отработано и организовано так, чтобы предприниматель не тратил много времени. Кроме того, он может бесплатно получить PoS-терминал и начать принимать безналичные платежи, подключить бесплатную кассу и автоматически пробивать фискальные чеки.

При этом комиссии за транзакции не такие высокие — порядка 1%, а специальные налоговые режимы для малого бизнеса позволяют платить небольшие налоги — например, по упрощенке это 3%. В сумме это выглядит куда меньше, чем возможные штрафы и постоянные проверки.

«Перед предпринимателями, особенно микро- и малым бизнесом, действительно остро стоит вопрос трансформации. И этот выбор придется сделать в ближайшее время, поскольку работать в тени или даже в «серой» зоне будет намного дороже. И здесь и налоговым службам, и правительству в целом придется проводить долгую работу, чтобы мы все вновь стали доверять им и вкладываться в развитие нашей страны, делать ее лучше и богаче», — говорит Наталья Малярчук, консультант по связям с госорганами, член общественной палаты мажилиса парламента.

Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев подчеркивает, что переход бизнеса обратно на наличный расчет — это «глупость». Он напоминает, что предприниматели, которые отказываются принимать карты или оплату через QR, не понимают, что их наличные с 2024 года точно так же видны, как и безналичные расчеты.

Владельцы ИП и ТОО, начиная с этого года, будут сдавать декларации — все их наличные будут прекрасно видны. А если они их не отобразят, то будет только хуже. (…) Плюс в Казахстане эквайринг не такой дорогой, чтобы из-за этого страдал бизнес. «Серый» бизнес, который даже не собирается открывать ИП и работает без регистрации, возможно, сможет еще год продержаться, но я напомню, что с 2025 года у нас декларации будут сдавать абсолютно все граждане, — объясняет Андрей Чеботарев.

Аналитик отмечает, что создается ситуация, в которой наличные деньги отслеживаются так же хорошо, как и банковские платежи — немного дольше, но это возможно сделать. Также Андрей Чеботарев напоминает, что срок давности по преступлениям, связанным с налогами, включая и уклонение от них, составляет три года.

«Да, сразу могут не прийти, потому что нужно время на настройку банками отчетности для передачи налоговым органам. Но рано или поздно это будет сделано, и за три года вполне все налоги могут насчитать. И тогда к вам обязательно придет „письмо счастья“ с просьбой прийти в местный департамент госдоходов и объяснить: если вы не декларировали наличные, откуда у вас деньги на закупку товаров; если вы не проводили продажи через терминал, откуда у вас деньги для того, чтобы вести свой бизнес? Потому что из ниоткуда деньги не берутся», — говорит аналитик.

В целом введение контроля над операциями бизнеса понятно: это защита прав потребителей, с одной стороны, и сокращение нерегулируемой экономики, с другой. А «серая» экономика в Казахстане имеет действительно большие размеры. По данным Бюро национальной статистики, доля ненаблюдаемой экономики в 2022 году, например, составляла 18,78% от ВВП, а самая большая ее часть сохраняется в оптовой и розничной торговле — 3,14% от ВВП. В деньгах такая «серая» торговля имеет объем в более чем 3,5 трлн тенге — большая налоговая база для пополнения бюджета. «Серому» бизнесу придется легализоваться, чтобы продолжить нормальной работать. А платить налоги в итоге — дешевле и спать спокойнее, чем заниматься постоянными объяснениями в налоговой и оплатой штрафов.